French News: Jarzombek, coordinateur de l’aérospatiale, se félicite de la création de sept nouveaux instituts DLR

Source: Ministère fédéral des Affaires économiques et de l’ÉnergieLe Sénat du Centre aérospatial allemand (DLR) a décidé aujourd’hui de fonder sept nouveaux instituts DLR. Le gouvernement fédéral assure leur financement avec le projet de budget fédéral en 2020, dépensant 63,4 millions d’euros par an. Thomas Jarzombek, coordinateur de l’aérospatiale du gouvernement fédéral: “C’est un bon jour pour les industries de l’aérospatiale et de la défense. la durabilité du site high-tech allemand. Avec la création de sept instituts DLR, nous contribuons à la modernisation de nos satellites, à la protection des infrastructures aérospatiales essentielles et à l’expansion de l’infrastructure de recherche dans l’est. En conséquence, le DLR sera représenté dans 12 États fédéraux à l’avenir. Les nouveaux sites DLR créeront de nouvelles cellules germinales pour la croissance et la sécurisation des emplois. “Sur les nouvelles fondations et les nouveaux sites en détail: dans trois instituts DLR situés à Hanovre (avec le département de Brême), Oberpfaffenhofen et Ulm, des technologies quantiques seront développées, dont les générations satellites futures À Cochstedt, le DLR mettra en place à l’avenir un “Centre national d’essais pour les systèmes aériens sans pilote”. Les entreprises et les institutions scientifiques intéressées disposeront d’une infrastructure pour les vols d’essai et les validations. L’aéroport est en train de mettre en place un réseau de recherche très innovant et ouvrira ainsi la voie à la commercialisation ultérieure de systèmes aériens sans pilote Neustrelitz développera des technologies permettant de prédire la météo spatiale. Les vents solaires peuvent par exemple Satellite, aviation, télécommunications et navigation. La recherche et la prévision de la météo spatiale renforcent la résistance de telles infrastructures vulnérables.Le développement d’un nouvel institut DLR avec des sites à Saint-Augustin et Rheinbach doit être mis en œuvre en utilisant des technologies satellitaires pour protéger d’importantes infrastructures terrestres (aéroports, gares ferroviaires, tunnels, ponts, centrales et lignes électriques) La création d’un nouvel institut pour la décarbonisation des procédés industriels à Cottbus et à Görlitz a pour objectif de développer de nouvelles technologies pour les centrales thermiques et les industries à forte consommation d’énergie qui feront progresser la transition énergétique et la restructuration des bassins socialement responsables. 8 000 employés, l’un des plus grands instituts de recherche en ingénierie d’Allemagne. Des recherches sont en cours sur 20 sites dans les domaines de l’aérospatiale, de l’énergie, des transports, de la numérisation et de la sécurité. Plus sur: www.dlr.de.

MIL OSI