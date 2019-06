French News: La réforme de l’impôt foncier va bon train

D’ici fin 2019, le Bundestag et le Bundesrat doivent avoir adopté les modifications nécessaires à la loi afin de se conformer aux exigences de la Cour constitutionnelle fédérale. En 2025, la taxe foncière nouvellement calculée doit être payée pour la première fois. Jusque-là, les anciennes phrases sont toujours valables. La taxe foncière s’applique à tous: les propriétaires et les locataires doivent les payer directement au bureau des impôts ou au sujet des coûts supplémentaires supportés par le propriétaire.

Hans Michel Bach (CSU), porte-parole adjoint des finances de la faction de l’Union, a souligné que l’Union avait imposé une clause d’ouverture complète aux pays, ce qui constitue un avantage non seulement pour les pays et les municipalités, mais également pour les citoyens. Comme d’autres orateurs de la faction de l’Union, il a rejeté l’abolition de la taxe, car cela aurait des conséquences fatales pour les municipalités. “La fermeture des piscines n’est pas un résultat que nous pouvons accepter”, déclare Michelbach. Il a également souligné que les municipalités, avec leur droit d’imposer des peines, ont la responsabilité d’éviter un fardeau inacceptable pour les citoyens locaux.

“L’impôt sur la propriété est une expression de l’autonomie locale”, a déclaré Andreas Jung (CDU), président du groupe adjoint, lors de la première lecture du projet de réforme de l’impôt foncier proposé le 27 juin au Bundestag. Il était particulièrement important pour la faction de l’Union qu’à la suite de la réforme de chaque État fédéral, elle puisse adopter son propre droit fiscal. “Qui appelle cela un patchwork, n’a pas compris le fédéralisme et l’autonomie locale”, a souligné Jung. “Les conditions sur le terrain sont juste différentes entre Kiel et Konstanz.” Les recettes de la taxe sur la propriété – plus de 14 milliards d’euros au cours de l’année écoulée – sont exclusivement versées aux municipalités.

Les membres du groupe parlementaire CDU / CSU ont au Bundestag pour la négociation entre la réforme fédérale et étatique de la taxe foncière recrutée. Cela devrait être décidé après les vacances d’été au Bundestag et au Bundesrat. Une clause d’ouverture pour les États est d’une importance particulière pour l’Union.