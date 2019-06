French News: La seule conférence en linguistique de corpus en Russie a commencé ses travaux.

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Ce forum scientifique se tient traditionnellement tous les deux ans au SPSU. Pour la première fois, des chercheurs russes et étrangers en linguistique de corpus se sont réunis à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg en 2002. Cette année, l’événement scientifique a rassemblé environ 70 scientifiques et praticiens de Russie, d’Arménie, du Bélarus, du Brésil, d’Italie, de Chine, de Moldavie, de Slovénie, de France et de France. et en Croatie, ont préféré l’ouverture de la journée de conférence des séminaires-écoles. Cette année, dans le cadre des séminaires, Andrei Krizhanovsky, professeur associé à l’Université d’État de Petrozavodsk, a parlé de l’expérience de la création d’articles dans le dictionnaire de synonymes russes, et Olga Mitrofanova, professeur associé au Département de mathématiques et de mathématiques en langue russe.

La linguistique de corpus est une section de la linguistique qui développe, crée et utilise des corps linguistiques – une collection de textes sélectionnés et traités selon certains algorithmes servant de base à la recherche linguistique.

À l’ouverture officielle de la conférence, les participants ont été accueillis par Ilya Nikolaev, professeur associé à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg (Département de linguistique mathématique) et par Larzen Belyaev, professeur à l’Université pédagogique Herzen State (Département des technologies de l’information en linguistique). la conférence, qui se tiendra en 2021 », s’est adressé aux chercheurs Victor Zakharov, titulaire de la chaire de mathématiques et de linguistique, professeur associé de SPSU, et Viktor Zakharov, professeur associé de SPSU Linguistique mathématique) Viktor Zakharov a souligné que cet événement est le seul en Russie consacré à la recherche scientifique dans le domaine de la création et du fonctionnement des bâtiments linguistiques. Et bien que plus du quart des rapports présentés dans la collection du forum scientifique aient été rédigés en langues étrangères, l’événement suscite un vif intérêt chez les chercheurs russes, qui a ouvert la séance plénière. expressions de la langue tchèque. Le rapport a été présenté par Vladimir Petkevich, participant régulier à la conférence, professeur à la Charles University, spécialiste en linguistique mathématique. Actuellement, cette base de données comprend plus de sept mille unités d’idiomes. Le chercheur a parlé de la variabilité des idiomes étudiés, de leurs différentes approches typologiques et des outils créés par la base. »Vladimir Petkevich, professeur à l’Université de Karlov et spécialiste en linguistique mathématique, a poursuivi son rapport sur l’utilisation pratique lors d’une séance plénière Corps en train d’apprendre le russe comme langue étrangère. L’orateur a montré comment un gestionnaire à deux niveaux de la morphologie et de la grammaire de la langue russe a été créé sur la base d’un corpus de langage naturel conforme aux normes orthographiques et grammaticales généralement acceptées. Son algorithme prenait en compte de nombreuses exceptions propres à la langue russe et aidait également à corriger les erreurs. Le rapport du linguiste américain présentait l’algorithme de la césure automatique et l’exemple des ajouts aux navigateurs populaires montrait l’utilisation pratique de ces développements. La conférence durera jusqu’au 28 juin. Une attention particulière sera accordée aux problèmes généraux de la linguistique de corpus, ainsi qu’aux particularités du travail sur la morphologie, la syntaxe, la sémantique des langues et les problèmes d’extraction d’informations. Dans le cadre de sections séparées, les participants discuteront du corpus de textes artistiques, ainsi que de corpus dialectaux, historiques, de discours et multimodèles.

