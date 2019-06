French News: Le format du dialogue direct entre les autorités régionales et les petites entreprises nous permet de résoudre les problèmes plus rapidement – T. Guighel

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a participé à un atelier sur les questions forestières.

Membre du Comité de la politique agraire et alimentaire et de la gestion de l’environnement du Conseil de la Fédération, représentante de l’organe législatif (représentant) de la République de l’Altaï, Tatyana Gigel GygelTatyana Anatolyev, représentante de l’organe législatif (représentant) de la République de l’Altaï lors d’un voyage de travail dans la région, a participé à la réunion des représentants des petites entreprises. L’événement a eu lieu au nom du chef par intérim de la République de l’Altaï Oleg Khorokhordin et a traité de la question du fonctionnement de l’industrie forestière dans la région.

S’adressant aux participants à la réunion, Tatiana Gigel a rappelé qu’en mai avait eu lieu une réunion d’hommes d’affaires avec le chef par intérim de la République de l’Altaï. Elle a permis d’élaborer un plan d’action pour le secteur en sortie de crise. Le document contenait des propositions appelant des décisions aux niveaux fédéral, régional et municipal, allant de la rapidité des paiements salariaux aux activités dans le domaine des sciences appliquées. . Le sénateur estime que les informations fournies par le chef du département sur la mise en œuvre des sept points décrits dans la décision prévue pour le mois de référence montrent clairement que le pouvoir exécutif de la région accorde une grande attention aux problèmes de l’industrie forestière. «À bien des égards, nous avons réussi à obtenir des résultats positifs, nous avons défini les délais pour résoudre un certain nombre de problèmes concrets. Tatyana Gigel souligne l’importance des réunions de travail avec les chefs de département et les entrepreneurs et s’est dite convaincue que le format d’un dialogue constructif direct lors de telles réunions devrait être utilisé à l’avenir. Dans ce cas, les représentants du secteur forestier ont la possibilité d’informer les autorités de la situation actuelle sur le terrain et les chefs de département peuvent réagir rapidement aux problèmes émergents. «Le mode de fonctionnement des réunions avec les entrepreneurs permet d’attirer l’attention des autorités à différents niveaux sur des sujets sans lesquels aucun progrès ne serait possible. De plus, la solution de la majorité des tâches posées dépend directement de toutes sortes de bagatelles pertinentes », assure Tatiana Gigel.

