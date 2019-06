French News: Le G20 doit donner un nouvel élan aux solutions multilatérales

Source: CDU-CSU

27/06/2019

L’arbitrage des conflits commerciaux et la désescalade dans le Golfe sont des priorités importantes

À Osaka, au Japon, les dirigeants du G20 se réunissent demain vendredi pour leur sommet annuel, qui se poursuivra jusqu’à samedi. Jürgen Hardt, porte-parole du groupe parlementaire CDU / CSU pour la politique étrangère, explique:

“Compte tenu des nombreuses crises et conflits dans le monde, le prochain sommet du G20 est particulièrement important. Le Sommet doit clairement indiquer que des solutions coordonnées à l’échelle internationale aux nombreux défis sont à l’ordre du jour.

Les différends commerciaux qui couvent entre les États-Unis et la Chine, mais aussi dans la zone transatlantique, risquent d’affecter le développement économique général. Le groupe CDU / CSU attend des dirigeants qu’ils trouvent des moyens de résoudre ces conflits.

La réunion doit également être utilisée pour désamorcer les crises actuelles de politique étrangère. La désescalade de la situation dans le golfe Persique à Osaka devrait donc être une priorité.

La lutte contre le changement climatique est à nouveau à l’ordre du jour du sommet du G20. La faction CDU / CSU soutient une politique climatique ambitieuse et coordonnée au niveau international. Il n’est pas permis de réduire les objectifs de Paris.

Avec l’organisation du sommet du G20 de cette année et le récent voyage du Premier ministre Abe à Téhéran, le Japon souligne une fois de plus qu’il souhaite jouer un rôle actif et constructif dans la politique internationale. Le Japon est un partenaire proche de l’Allemagne. Les deux reposent sur un fondement commun commun de valeur. Le groupe CDU / CSU se félicite de la coopération étroite entre le Japon et l’Allemagne dans les efforts visant à renforcer l’ordre international fondé sur des règles.

Il ne faut pas sous-estimer les discussions au bord du sommet. Les dirigeants européens ont la tâche importante de réaliser une avancée décisive sur la question des futurs dirigeants européens. Chaque scénario doit tenir compte des majorités au Parlement européen. “

