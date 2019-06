French News: Le nouveau prototype de MINI John Cooper Works GP aux 24 heures du Nürburgring.

Source: BMW GroupLe prototype de la nouvelle MINI John Cooper Works GP a été présenté au public pour la première fois lors de la première manche des 24 heures du Nürburgring, démontrant ainsi que la passion de la course du constructeur britannique de voitures premium n’a jamais été aussi intense en termes de plaisir de conduite extrême .München / Nürburg. Le prototype camouflé de la MINI John Cooper Works GP a été présenté au public pour la première fois lors de la 47e édition des 24 heures du Nürburgring. L’événement est devenu un succès complet. 230 000 passionnés de sport automobile du monde entier ont pu admirer la nouvelle voiture de sport extrême avec son moteur quatre cylindres de plus de 300 ch et la technologie MINI TwinPower Turbo lors de la première partie de la course de longue distance. Le prototype MINI John Cooper Works GP tire parti de son énorme moteur, de sa technologie de suspension perfectionnée grâce au savoir-faire de la course, de sa conception optimisée en termes de poids et de ses propriétés aérodynamiques définies avec précision. Les passionnés de course automobile, qui apprécient le sentiment de course authentique et la qualité supérieure, en auront pour leur argent avec le nouveau GP MINI John Cooper Works, qui sera produit en 2020 en édition limitée à 3 000 exemplaires. Les prototypes de la nouvelle MINI John Cooper Works GP ont été présentés aux spectateurs enthousiastes des courses, ainsi qu’à son prédécesseur depuis 2012 et au kit MINI Cooper S avec John Cooper Works GP déjà présenté en 2006. Les trois modèles incarnent la passion de la course et les caractéristiques indiscutables de la marque haut de gamme britannique. La démonstration a été clôturée par le buggy MINI John Cooper Works et le rallye MINI John Cooper Works de l’équipe MINI X-Raid. Les deux véhicules ont participé au rallye Dakar au Pérou plus tôt cette année. La réponse à l’audience a été positive. Un week-end réussi qui augmente les attentes du GP MINI John Cooper Works.

Pour toute question complémentaire, veuillez vous adresser à: Presse et relations publiquesMathias Bode, porte-parole de la presse, communication avec les produits. Communication MINITéléphone: + 49- 89-382-23662, Fax: +49 89-382-28567Email: andreas.lampka@mini.com

MINI Cooper S avec kit John Cooper Works GP (2006): consommation de carburant combinée: 8,6 l / 100 km; Émissions de CO2 combinées: 207 g / km. MINI John Cooper Works GP (2012): consommation de carburant combinée: 7,1 l / 100 km; Émissions de CO2 combinées: 165 g / km. MINI John Cooper Works GP Prototype: Non spécifié. Le véhicule n’est pas encore à vendre.

