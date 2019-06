French News: Les équipages de la session ISS-60/61 ont pris fin

Source: Espace fédéral russe

# TsPK # chose principale # Soyouz MS-13 # cosmonautics habités 27.06.2019 21: 37U La session des équipages ISS-60/61 s’est terminée. Les expéditions vers l’ISS, qui résument l’entraînement avant vol des cosmonautes et des astronautes et montrent leur aptitude à exécuter le programme de vol dans son ensemble. réussi l’examen sur le vaisseau spatial habité sur simulateur “Soyouz”. Au cours de l’examen, les instructeurs de la CPC ont simulé un certain nombre de situations anormales qu’il fallait détecter et éliminer au cours de la séance d’entraînement: aucune fuite n’a été détectée pour soulager la pression du réservoir d’oxygène du module de descente, puis la communication VHF a échoué. après des essais à une distance de 15 km, il n’ya pas eu de «capture» par le système «KURS». L’équipage a décidé de passer au kit de secours, mais l’automatisation a échoué. En cas d’accident survenu à 5 km de la Station spatiale internationale, l’équipage est passé au contrôle manuel de l’accostage de l’engin spatial depuis l’ISS, après quoi un incendie s’est déclaré dans le module de descente, qui a été classé comme non liquide. Alexander Skvortsov, Luka Parmitano et Andrew Morgan devaient dépressuriser le véhicule de descente et procéder à une descente balistique. En même temps, l’équipe de secours (Sergey Ryzhikov, Thomas Marshburn et Soichi Noguchi) a surmonté plusieurs situations anormales à la station sur des simulateurs du segment russe de l’ISS et a éliminé la situation d’urgence. À savoir, le transmetteur de communication est tombé en panne et le système d’alimentation en oxygène Electron en panne. En outre, l’équipage a enregistré une fausse alarme du détecteur de fumée, ce qui a permis d’éliminer efficacement le problème de perturbation du fonctionnement du système d’assainissement. À la fin de l’examen, selon le billet que le commandant de l’équipage avait sorti avant l’entraînement, les instructeurs avaient modelé l’une des situations anormales les plus difficiles à la station pour les sauvegardes: la dépressurisation. À la fin de la session d’examen complexe, les formations étaient très appréciées les équipages, notant le professionnalisme, les fortes connaissances théoriques et les compétences pratiques de tous les candidats. À l’issue de la formation, les équipages ont remercié les instructeurs de la CPP pour leur excellente préparation, ainsi que pour leur soutien tout au long de la «séance spatiale». Demain, le 28 juin, la réunion de la commission interministérielle se tiendra à la CPP. effectuer un vol spatial. Après cela, une conférence de presse pré-vol aura lieu avec la participation des équipages principal et de secours de l’ISS-60/61. Le départ pour Baïkonour est prévu pour le 4 juillet.

