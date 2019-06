French News: Les examens complexes des équipages ISS-60/61 se poursuivent

Les essais pré-vol des équipages de la 60 / 61e longue expédition vers l’ISS se poursuivent au centre de formation des cosmonautes. Aujourd’hui, le 27 juin 2019 – le deuxième jour de l’entraînement complet complexe, le premier équipage de l’ISS-60/61, composé d’Alexander Skvortsov, Luke Parmitano et Andrew Morgan, a commencé les derniers essais du simulateur de la sonde spatiale Soyouz. journalistes sur les marches du simulateur. Les représentants des médias ont appris qu’à la veille de “Cliffs” (appel de l’équipage), ils connaissaient très bien le segment russe de la Station spatiale internationale (ISS), ayant obtenu le meilleur score à l’examen. Le commandant de l’équipage principal de l’ISS-60/61, Alexander Skvortsov, satisfait du résultat de l’entraînement d’hier avec ses collègues étrangers, a exprimé sa confiance dans le succès des essais d’aujourd’hui. «Hier, nous avons pris un bon départ», a déclaré Aleksandr Aleksandrovich. “En outre, notre équipage a deux doublons derrière lui, ce qui signifie que de nombreuses formations ont été effectuées qui affectent au mieux la qualité du résultat.” Avant de s’asseoir à l’intérieur du simulateur, l’astronaute a admis qu’il éprouvait naturellement de l’excitation avant l’examen. mais aujourd’hui c’est le combat. «Je veux tout faire avec compétence, avec compétence, pour plaire à nos professeurs et à nos instructeurs, en les convainquant de la disponibilité totale de notre équipage», a déclaré Alexander Skvortsov. , les astronautes Thomas Marshburn et Soichi Noguchi. Ce soir, à la fin des examens complexes des deux équipages, une analyse sera effectuée, au cours de laquelle la commission résumera les résultats du deuxième jour d’examen.

