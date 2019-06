French News: Les gagnants du Xème concours d’entreprise des services de relations publiques et des médias de Gazprom sont nommés.

Source: Gazprom en russe

Parution le 27 juin 2019 à 19h00

Aujourd’hui, les lauréats du dixième anniversaire du concours de relations publiques et de services aux médias des filiales et organisations de PJSC Gazprom ont été récompensés à Saint-Pétersbourg. La cérémonie s’est déroulée dans le bâtiment de l’état-major du musée de l’Ermitage auquel a participé Sergey Khomyakov, chef du département, Alexander Bespalov, directeur général du musée de l’Ermitage, Mikhaïl Piotrovsky, directeur général du Musée de l’Ermitage. Opportunities ”de Gazprom pererabotka, dans lequel des employés de l’entreprise mènent des activités créatives communes avec les élèves d’un internat psycho-neurologique, et le projet «Wisdom of Life» de Gazprom Transgaz Tchaikovsky LLC pour l’organisation d’activités de loisirs pour les personnes âgées.Les «leçons de gentillesse» de Gazprom Transgaz Samara ont été reconnues comme les meilleures dans la candidature «Projet pour les enfants». En quatre ans, l’entreprise a réuni plus d’un millier de jeunes volontaires, aidés à acheter des outils et du matériel. Les enfants utilisent les compétences utiles acquises pour aider les personnes âgées, les orphelinats, les écoles et autres à l’amélioration de leur ville et de leur village natal.Sans la candidature du projet Best Intracorporate, le projet d’esthétique de la production de Gazprom Dobycha Orenburg Le musée Gazprom Transgaz Ukhta a été nommé «Le meilleur musée d’entreprise» Le journal sibérien Gazovik a été attribué à Gazprom Transgaz S en tant que meilleure presse écrite d’entreprise de Gazprom en 2018. Urgut “. Parmi les sites Web de filiales et d’organisations de Gazprom, le site de Gazprom Transgaz Stavropol LLC a été primé trois fois de suite “. Danil Khusainov de Gazprom Dobycha Yamburg a été nommé meilleur photographe. Alexey Miller, président du conseil d’administration de PJSC Gazprom Alexey Miller, a été récompensé du XIIe tournoi de hockey international pour enfants KHL Gazprom Neft Cup. Il est à noter que le nombre de participants au tournoi augmente chaque année et que sa géographie est en expansion.Le projet «Intelligence Power» de Gazprom Transgaz Stavropol a reçu un projet dans l’unité industrielle. L’objectif du projet est de réunir les travailleurs de l’industrie du gaz de différentes filiales de Gazprom dans un jeu intellectuel à grande échelle. Son sujet principal est l’histoire de la Russie, de l’industrie gazière et de Gazprom. Le Grand Prix dans la section information a souligné le projet de Gazprom Dobycha Nadym de créer la publication en ligne de l’entreprise Gazovik.info.

HelpCorporate concurrence des services de relations publiques des filiales et organisations de PJSC Gazprom a lieu depuis 2009. Le concours vise à améliorer le professionnalisme des médias d’entreprise, le développement de l’activité créative et l’initiative de spécialistes des relations publiques dans les filiales. politique d’information de la société et le magazine “Gazprom”.

