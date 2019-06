French News: Lors de la Journée de la jeunesse, Pavel Kolobkov a rencontré des étudiants des universités russes au Valdai Discussion Club.

Source: Ministère des sports de Russie

Aujourd’hui, le 27 juin, à l’occasion de la Journée de la jeunesse à Moscou, sur le site du club de discussion international Valdaï, le ministre des Sports de la Fédération de Russie, Pavel Kolobkov, a rencontré des étudiants d’universités russes.

Au cours de l’entretien, Pavel Kolobkov a souligné que la Russie était l’un des rares pays au monde où se tenaient les cinq plus grands forums sportifs: les jeux olympiques d’été et d’hiver, la Coupe du monde de la FIFA, les universités mondiales et les sports d’été. “La Russie était, est et restera une grande puissance sportive”, a-t-il souligné, soulignant également les succès remportés par les athlètes russes sur la scène sportive internationale.

«Ces dernières années, le sport a beaucoup changé», a poursuivi le ministre. – Des organisations internationales telles que l’UNESCO et le Conseil de l’Europe se sont activement impliquées dans la réglementation des activités sportives. De nouvelles organisations sont apparues dans le sport. “

“L’ensemble du mouvement sportif est en train de changer, le système de compétition est en train de changer, le programme olympique évolue en fonction de la popularité du sport”, a souligné Pavel Kolobkov. “Par conséquent, en développant la politique nationale de développement du sport en Russie, nous nous concentrons sur la meilleure expérience de nos collègues et sur le développement constant de la législation sportive.”

Le chef du ministère des Sports de la Russie a déclaré que le développement du sport de masse et la préparation d’une réserve sportive constituaient actuellement une priorité pour la Russie. «Le président de la Fédération de Russie s’est fixé pour objectif d’augmenter de 55% le nombre de personnes impliquées dans la culture physique et les sports», a rappelé Pavel Kolobkov. – Notre objectif n’est pas seulement d’atteindre cet indicateur, mais également de changer l’attitude des gens à l’égard du sport, de leur santé. La deuxième tâche consiste à améliorer le système d’entraînement de la réserve sportive. Il s’agit de l’organisation directe de l’entraînement des athlètes, du système de compétitions et de l’entraînement du personnel par sport. Par conséquent, la mise en œuvre du projet fédéral «Le sport est la norme de la vie» représente un travail considérable pour le ministère des Sports de la Russie au cours des prochaines années.

En communiquant avec les étudiants, Pavel Kolobkov a répondu aux questions d’actualité concernant le développement du football en Russie, la lutte contre le dopage dans le sport, la représentation de la Russie dans les organisations sportives internationales, l’amélioration des infrastructures sportives, etc.

