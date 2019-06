French News: L’OTAN provoque la fin du traité INF

Source: La gauche “Avec son soutien à la répression de la Russie par le président américain Donald Trump, l’OTAN fait partie du problème et ne constitue pas la solution au sauvetage du traité de désarmement de la FNI. Avec l’augmentation annoncée des troupes à la frontière occidentale de la Russie et le développement de systèmes de défense antimissile, l’OTAN est confrontée à de nouvelles confrontations et constitue donc une menace pour la sécurité en Europe “, explique Sevim Dagdelen, vice-président et porte-parole du groupe DIE LINKE pour le désarmement. “Il est absolument irresponsable que la ministre de la Défense, Ursula von der Leyen, soutienne la politique d’escalade américaine au sommet de l’OTAN, plutôt que de faire campagne pour des mesures de confiance et de lutter activement pour le maintien du traité INF. Si les États-Unis et la Russie s’accusent mutuellement de violer l’accord de désarmement de la FNI, la tâche ultime du gouvernement fédéral doit être d’insister sur leur vérification plutôt que de simplement récupérer les allégations sans réserve de Washington. La chancelière fédérale Angela Merkel et le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas doivent à présent faire savoir clairement qu’ils ne consentiront pas à un nouveau déploiement des armes nucléaires américaines sur le sol allemand. Le retrait des armes nucléaires américaines se fait attendre depuis longtemps et est encore plus urgent dans le contexte de l’annonce par l’administration Trump de la fin du traité INF. “

MIL OSI