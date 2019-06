French News: Normes minimales pour les navigateurs sécurisés: BSI publie Community Draft

Les navigateurs Web étant une passerelle populaire pour les cyberattaques, leur utilisation comporte généralement des risques. Afin de garantir de manière fiable un niveau de sécurité adéquat lors de la navigation sur Internet, des mesures techniques et organisationnelles doivent être appliquées correctement. Pour l’Administration fédérale, cette norme minimale impose donc tout d’abord des exigences au produit “Navigateur Web”, puis à son fonctionnement. En raison des cycles de développement et d’innovation courts et de l’évolution rapide des technologies Web, il est nécessaire de vérifier régulièrement les exigences minimales définies en matière de mise à jour. C’est le seul moyen de maintenir une protection à la pointe de la technologie Les normes minimales définies au § 8, paragraphe 1 de la BSIG sont élaborées selon une procédure standardisée dans laquelle la communauté de spécialistes peut également être intégrée. Les commentaires fondés sont expressément les bienvenus car ils jouent un rôle important dans l’assurance de la qualité des normes minimales. Par conséquent, le BSI invite les visiteurs professionnels intéressés à faire part de leurs commentaires sur la co-création avant le 19.07.2019 par courrier électronique à l’adresse mindeststandards@bsi.bund.de. Le projet de normes minimales pour les navigateurs Web sécurisés est disponible sur le site Web de BSI.

