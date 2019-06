French News: Nouveau réseau de compétences interdisciplinaires pour les patients souffrant de problèmes de dos

Source: Charite – Universitatsmedizin Berlin L’équipe de direction du Spine Center. Photo: Charité / GudathLa Charité – Universitätsmedizin Berlin a mis en place un centre pour les campus et les cliniques. Des experts de différentes disciplines travaillent ici afin de pouvoir traiter plus efficacement le problème numéro un de la population. Le centre universitaire de la colonne vertébrale pourrait être certifié dans la catégorie la plus élevée comme centre de niveau I de la Société allemande de la colonne vertébrale. Les départements spécialisés couvrent tout le spectre du diagnostic et de la thérapie afin de pouvoir offrir aux patients le meilleur traitement possible. Le spectre au centre de la colonne vertébrale de la Charité comprend, par exemple, les blessures, les modifications de la colonne vertébrale liées à l’âge et les tumeurs. Prof. Dr. Ulrich Frei, directeur médical de la Charité: “Nous sommes très heureux de la certification de niveau I de la German Spine Society. Cela souligne notre exigence en matière de qualité du traitement. La complexité croissante des procédures de traitement et des maladies nécessite une collaboration accrue des experts en la matière. Avec notre centre, nous voulons couvrir toute la gamme de services au plus haut niveau universitaire – et dans l’intérêt de nos patients. “Le centre offre également la possibilité de rechercher un deuxième avis indépendant. Prof. Dr. Michael Putzier, responsable du centre de la colonne vertébrale et responsable de la chirurgie de la colonne vertébrale au Centre de chirurgie musculo-squelettique, ajoute: “Les problèmes de dos sont souvent très complexes. Notre principale préoccupation est de préserver nos patients d’une longue odyssée d’un spécialiste à l’autre et de leur offrir le meilleur traitement possible, par exemple en cas de blessures et de difformités, y compris les offres non chirurgicales. ” A propos du Spinal Center: Le Charité Spine Center relie les différents départements du département de traumatologie et de chirurgie reconstructive, du département de neurochirurgie. avec la zone de travail Neurochirurgie pédiatrique, le Centre de chirurgie musculo-squelettique et le Département de médecine psychosomatique. Les corps suivants sont impliqués dans le corps étendu: neurologie, anesthésie, médecine de la douleur, rhumatologie, endocrinologie, radiologie, médecine des tumeurs, médecine physique et réadaptation. En tant que centre de niveau I, il est nécessaire de répondre aux exigences techniques et organisationnelles. Elle nécessite une expertise et un nombre minimum d’opérations par an, ainsi que des normes en matière de traitement conservateur et chirurgical. L’un des moyens de contrôle de la qualité, par exemple, est l’obligation de participer au registre national des épines.

LiensWirbelsäulenzentrum der CharitéAssociation allemande de chirurgie de la colonne vertébraleContactProf. Dr. Michael Putzier Responsable du centre de la colonne vertébrale et responsable de la chirurgie de la colonne vertébrale au Centre de chirurgie musculo-squelettiqueCharité – Universitätsmedizin Berlint: +49 30 450 515 072Retour à l’aperçu

MIL OSI