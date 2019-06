French News: Président de la Lettonie Raimonds Vjonis: la foi en la Lettonie et son avenir inspirés pour lutter pour la liberté et l’indépendance de la Lettonie

Source: Président de la Lettonie en Letton

“La foi en Lettonie et son avenir nous ont inspirés à lutter pour la liberté et une Lettonie indépendante”, a souligné le président de la Lettonie, Raimonds Vējonis, participant à l’événement de reconstruction des événements historiques. Le Président de la Lettonie, Raimonds Vējonis, a déclaré: “Pour le travail du gouvernement provisoire de la Lettonie sur le navire” Saratov “, il est dit poétiquement -” république sur l’eau “. Je voudrais dire que la Lettonie était une république où presque tout le monde croyait en une Lettonie indépendante et qui était motivé à continuer de se battre pour leur pays. “Le Président a déclaré que les événements d’il y a cent ans nous rappelleront toujours l’héroïsme et les victoires remportées par notre Alliés. “La victoire dans les combats de Cesis et le désengagement du gouvernement provisoire à Liepaja ont renforcé notre conviction de notre force et de notre conviction que la Lettonie sera”, a déclaré Raimonds Vējonis. “Laissons-nous tous ensemble et faire une forte confiance en la Lettonie et prêts à le bénir à jamais! Le président de la Lettonie, Raimonds Vējonis, a rendu visite au gouvernement letton à la veille du navire “Saratov” à Liepaja pour le service d’action de grâce œcuménique du centenaire à Liepaja. Au cours de la journée à Liepaja, le président a également pris part à la cérémonie solennelle de l’escadron des forces navales des forces armées nationales.

