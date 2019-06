French News: Renouvellement de la croissance du financement dans le BMEL Budget 2020 – le plus gros budget de l’histoire

Source: Ministère fédéral de l’alimentation et de l’agriculture. Une agriculture moderne et durable, des zones rurales et une alimentation équilibrée sont des priorités.

Le Cabinet fédéral a approuvé aujourd’hui le projet de loi du budget fédéral 2020 et son plan financier jusqu’en 2023. L’évolution positive des exercices précédents s’est poursuivie avec une nouvelle augmentation des fonds de la politique alimentaire et agricole. Le budget total du ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture (section 10) pour l’année à venir s’élève à 6,518 milliards d’euros. Par rapport à cette année, cela représente une croissance de 194 millions d’euros. C’est le plus grand ménage de l’histoire du ministère.

Julia Klöckner, ministre fédérale de l’Alimentation et de l’Agriculture, explique: “L’agriculture est une économie de la vie. Nous partageons un intérêt commun pour une agriculture forte, régionale, diversifiée et rurale. Les professions vertes sont essentielles à la prospérité de notre pays. Avec le budget, nous contribuons à la durabilité et au développement moderne de l’agriculture. Nous aidons les familles d’agriculteurs à répondre aux attentes et aux exigences croissantes en matière de bien-être animal, de protection de l’environnement et de protection du climat, nous avons donc considérablement augmenté les fonds dans le secteur de l’élevage pour renforcer le bien-être des animaux, la stratégie de culture arable et la numérisation. Nous continuons d’investir intensément dans une agriculture moderne, durable et respectueuse du bien-être des animaux, que ce soit dans les champs, dans les écuries, dans les forêts ou dans les mers. Nous sommes en train d’augmenter le financement de notre stratégie d’élevage, qui associe protection de l’environnement, protection du climat et bien-être des animaux, de 15 à 37,7 millions d’euros. Nous fournissons également plus d’argent pour les solutions numériques, et explicitement pour les projets dans le domaine de l’intelligence artificielle. Ils aident les agriculteurs à sécuriser leurs récoltes et leurs rendements tout en préservant les ressources. Par exemple, avec une utilisation précise et donc réduite des pesticides. Avec notre stratégie agricole, nous souhaitons également créer plus d’habitats pour la biodiversité, mieux adapter les sols et les plantations au climat. Et nous examinons de plus en plus la situation dans nos forêts, et là aussi, il y a une croissance. “Dans sa politique nutritionnelle, Julia Klöckner entend examiner de plus près les différentes phases de la vie et du vieillissement de demain:” Il est important pour moi d’avoir une alimentation équilibrée Aborder la nutrition sous différents angles. Outre notre stratégie nationale de réduction du sucre, des matières grasses et du sel dans les produits finis adoptée par le Cabinet, nous devons également renforcer les compétences nutritionnelles dans toutes les phases de la vie, du début à l’âge des personnes âgées. Nous avons donc considérablement accru les moyens d’information des consommateurs et la promotion d’installations et d’initiatives appropriées. “La relance du développement du cadre spécial pour le développement rural dans le cadre de la tâche conjointe” Amélioration de la structure agricole et de la protection des côtes (GAK) “, a poursuivi le ministre, a également soutenu la politique leur ministère des zones rurales habitables. Il renforce également le bureau honoraire et l’infrastructure numérique. Le facteur décisif est que les régions allemandes ne seraient pas abandonnées. Pour cela, elle se distingue également en tant que coprésidente du “Comité des conditions de vie équivalentes”.

