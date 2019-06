French News: Site officiel de Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Pour les médias / Communiqués de presse / Inauguration du Salon international de l’agriculture et de l’industrie AGRO-TECH

Service de presse réservé aux personnes accréditées. Les accréditations (nom, prénom, nom de la rédaction, numéro de presse, numéro de téléphone et marque et numéro d’immatriculation de la voiture de transmission) sont acceptées par le Centre de conseil agricole Kujawsko-Pomorski de Minikowo à l’adresse suivante: [email protégé] jusqu’au 28 juin de cette année. (Vendredi) jusqu’au 16.30. Des informations sur les accréditations et le service de presse sont disponibles auprès de Katarzyna Szczepaniak, téléphone: 506 392 621.

29 juin 2019 (samedi) à 13h00: Le Président de la République de Pologne, Andrzej Duda et Agata Kornhauser-Duda, participeront à l’inauguration du salon international de l’agriculture et de l’industrie agricole AGRO-TECH à Minikowo (Centre de conseil agricole de la Kuyavie-Poméranie, Minikowo 1)