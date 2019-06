French News: Site officiel de Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Pour les médias / Communiqués de presse / Visite du couple ducal japonais en Pologne – Programme presse

12h30 Petit déjeuner offert par le Président de la République de Pologne et la Première Dame à l’honneur du couple de ducs japonais Palais présidentiel, salle Column avec la participation de photographes personnels et de cameramen

11h35 Conversation entre le Président de la République de Pologne, Andrzej Duda et Małżonka, avec son Altesse Impériale, le Prince Akishino, et la Princesse Akishino, Palais présidentiel, White Hall. Lech Kaczyński Photo opp. pour les médias accrédités en KPRP – POOL