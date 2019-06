French News: Stübgen: Les compétitions professionnelles sont un élément nécessaire d’un enseignement professionnel moderne

Source: Le secrétaire d’État parlementaire au ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture rend hommage aux lauréats du 34e concours professionnel de la jeunesse rurale allemande organisé en 2019

Le secrétaire d’État parlementaire du ministre fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture, Michael Stübgen, a rendu aujourd’hui hommage aux lauréats du 34e concours professionnel de la jeunesse rurale allemande de Schkeuditz pour leurs réalisations.

Le secrétaire d’État Stübgen a souligné l’importance du concours fédéral pour les jeunes professionnels des professions vertes: “Les concours professionnels de l’agriculture sont particulièrement bien adaptés pour informer sur la diversité des professions agricoles et apporter une contribution importante aux relations publiques dans les zones rurales. Ils aident également à tester et à améliorer les compétences professionnelles et personnelles du personnel subalterne dans des conditions de concurrence. Ils constituent donc un élément essentiel de l’enseignement et de la formation professionnels modernes, qui préparent les jeunes à un travail intéressant et responsable. “Au total, le concours professionnel de cette année a été organisé sous le slogan” Qualité-pays. Trust. Zukunft “dans le pays, environ 10 000 cadres subalternes des secteurs de la foresterie, de l’entretien ménager, de l’agriculture, de l’élevage et de la viticulture ont prouvé leurs capacités et leurs compétences. Foresterie, agriculture I et II, suivis de la Basse-Saxe voisine, chacun avec trois classements TOP 3 (entretien ménager et agriculture II) et de Thuringe (élevage et foresterie). Alimentation et agriculture, Julia Klöckner. Les transporteurs sont l’association des agriculteurs allemands e.V. et la Fédération de la jeunesse rurale allemande e.V. Le concours professionnel de la jeunesse rurale allemande est financé par le ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture (BMEL). Avec le soutien de la profession et des écoles professionnelles, le concours a lieu tous les deux ans. Après la première et les élections des états, la décision fédérale suit. La cérémonie de remise des prix a traditionnellement lieu à l’occasion de la journée des agriculteurs allemands.

Cette page

MIL OSI