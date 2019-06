French News: V. Matvienko: Le Conseil de la Fédération espère pouvoir reprendre un dialogue approfondi avec la Moldavie

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le président du Conseil de la fédération a rencontré le président du Parlement de la République de Moldova.

Valentina Matvienko Matvienko, présidente du Conseil de la fédération, a rencontré Valentina Ivanov, représentante de la branche exécutive du gouvernement de Saint-Pétersbourg, et Zinaida Greceanii, présidente du Parlement de la République de Moldova, qui dirige la délégation parlementaire des députés moldaves qui est arrivée à Moscou.

Voir aussi

«La Russie s’intéresse au développement de la Moldavie dans la paix et la stabilité. Les relations russo-moldaves ont une histoire riche, elles ont survécu à une période difficile et il existe aujourd’hui une chance réelle de les ramener dans une voie de développement positive afin de poursuivre une coopération mutuellement bénéfique tenant compte des intérêts nationaux, a déclaré Valentina Matvienko. Nous sommes prêts pour cela », a déclaré le président du Conseil de la fédération.

La plupart des sujets de la Fédération de Russie sont intéressés par la coopération avec la Moldavie

À son avis, il est nécessaire de commencer le plus rapidement possible les travaux de la commission intergouvernementale russo-moldave pour mettre au point les mécanismes d’interaction interparlementaire et de relations interrégionales.

Zinaida Grechany1 de 12

V. Matvienko rencontre le président du Parlement de la République de Moldova2 sur 12

Entretien de V. Matvienko avec le président du Parlement de la République de Moldova3 de 12

Alexander Rakitin4 de 12

Ilyas Umakhanov5 sur 12

Vladimir Dzhabarov6 sur 12

Viktor Abramov et Alexander Rakitin7 de 12

Farit Muhametshin8 de 12

V. Matvienko rencontre le président du Parlement de la République de Moldova9 sur 12

V. Matvienko rencontre le président du Parlement de la République de Moldova10 sur 12

V. Matvienko rencontre le président du Parlement de la République de Moldova11 du 12

V. Matvienko en réunion avec le président du Parlement de la République de Moldova12 sur 12

«La plupart des sujets de la Fédération de Russie sont intéressés par une coopération avec la Moldavie. Nous sommes prêts à envisager la possibilité de renforcer les liens économiques et humanitaires “, a déclaré Valentina Matvienko. La présidente de la Chambre haute du Parlement russe a invité les parlementaires moldaves à participer à la prochaine réunion du Conseil de l’Assemblée interparlementaire du Conseil des pays de la CEI. Parlement rétablissant un travail stable.Le Président du Parlement de la République de Moldova estime que la coopération avec la Russie devrait Continuer dans tous les domaines et dans toutes les directions: Vice-président du Conseil de la fédération, Ilyas Umakhanov, Umakhanov Ilyas Magomed-Salamovich, représentant de l’organe exécutif du gouvernement de la République du Daghestan, premier vice-président du Comité des affaires internationales du Conseil de la fédération, Vladimir Dzhabarov, Vladimir Dzhabarov, du parlement de l’Assemblée législative Autorités de la région autonome juive Premier vice-président du Comité de la défense et de la sécurité du Conseil de la fédération et Alexander Rakitin, Rakitin Alexander Vasilyevich, représentant de la branche exécutive du gouvernement de la République de Carélie, vice-président de la commission des affaires étrangères du Conseil des affaires étrangères République de Moldavie Victor Abramov. AbramovViktor Semenovichprésident de l’organe législatif (représentant) du pouvoir de la région de Moscou

MIL OSI