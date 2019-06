French News: V. Ryazansky a pris part au VIIIe Forum économique de la Russie centrale à Koursk

Source: Russie – Conseil de la fédération

Les discussions lors du forum ont porté sur les transformations numériques de l’économie et l’amélioration de la qualité de la vie, a fait remarquer le sénateur.

Valery Ryazansky Ryazansky Valery Vladimirovich, représentant des instances gouvernementales (représentantes) du gouvernement de la région de Koursk, a pris part au VIIIe Forum économique de la Russie centrale à Koursk. Cette année, le forum consacré au thème «Région numérique» se tient dans un nouveau format de deux jours.

Voir aussi

“Le chef de l’Etat et le gouvernement de la Fédération de Russie ont défini l’objectif stratégique de construire une économie numérique pour les régions, qui constitue la base d’une mise en œuvre réussie de tous les projets nationaux”, a expliqué le sénateur. Selon Valery Ryazansky, toutes les discussions se sont déroulées autour du thème principal: ce que l’économie numérique apportera aux citoyens et les priorités à construire pour améliorer la vie de la population de la Russie centrale à travers les transformations numériques. exécutif de la ville de Saint-Pétersbourg aux participants de l’événement.

Les technologies de pointe et les compétences professionnelles constituent les principaux avantages concurrentiels.

«Aujourd’hui, les technologies de pointe et les compétences professionnelles sont les ressources les plus demandées et les avantages concurrentiels les plus importants. Ils ont le potentiel de résoudre la tâche stratégique de la construction d’une économie numérique – la base de la mise en œuvre réussie de tous les projets nationaux et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens », indique le message.

Forum économique Selon Valery Ryazansky, plus de 2 500 personnes se sont inscrites au forum, y compris des délégations de 24 régions de Russie et de pays étrangers, dont la République de Biélorussie, l’Italie et la Bulgarie. Le législateur a souligné que 27 entreprises de la région de Koursk participaient à l’exposition, qui présentera leurs projets numériques. Le chef du Conseil de la Fédération a déclaré que le gouverneur par intérim de la région de Koursk, Roman Starovoit StarovoytRoman Vladimirovich, gouverneur en exercice de la région de Koursk, avait informé les médias des changements survenus dans le pays. style de gestion, l’emploi et l’utilisation des réseaux sociaux, l’ouverture et le développement du tourisme. “Le chef par intérim de la région a souligné que alloue de grandes quantités de fonds pour le développement de nos agriculteurs, cette direction est sélectionnée comme une priorité », – a dit le parlementaire. Selon Valery Ryazansky, les agrariens du Koursk disposent déjà d’une flotte moderne de machines et de semences, ainsi que d’une table ronde sur les petites et moyennes entreprises, où ont été discutés les avantages de l’économie numérique pour le développement des petites entreprises.

MIL OSI