Valsts prezidents Raimonds Vējonis: ticība Latvijai un tās nākotnei iedvesmoja cīnīties par brīvību un neatkarīgu Latviju

“Ticība Latvijai un tās nākotnei iedvesmoja cīnīties par brīvību un neatkarīgu Latviju,” uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis, apmeklējot vēsturisku notikumu rekonstrukcijas pasākumā “Kuģa “Saratov” sagaidīšana Liepājā – 100” iestudējumu un uzrunājot klātesošos 2019. gada 27. jūnijā Liepājā. Savā uzrunā Valsts prezidents Raimonds Vējonis atzīmēja: “Par Latvijas Pagaidu valdības darba cēlienu uz kuģa “Saratov” poētiski mēdz teikt – “republika uz ūdens”. Es gribētu teikt – tā bija republika Latvijas cilvēku sirdīs, kad teju visi noticēja neatkarīgas Latvijas idejai un bija motivēti doties cīņās par savu valsti”. Valsts prezidents norādīja, ka notikumi pirms simts gadiem mums vienmēr atgādinās par varonību un uzvarām, kuras guvām kopā ar mūsu sabiedrotajiem. “Uzvara Cēsu kaujās un Pagaidu valdības izkāpšana Liepājā stiprināja mūsu ticību saviem spēkiem un pārliecību, ka Latvijai būs būt,” teica Raimonds Vējonis. “Lai mūsu visus vieno un padara spēcīgus ticība Latvijai un gatavība vienmēr ziedoties Latvijai!” uzsvēra Raimonds Vējonis. Visas dienas garumā piedaloties pasākumos, kas bija veltīti “Kuģa “Saratov” sagaidīšanai Liepājā – 100”, Valsts prezidents Raimonds Vējonis apmeklēja Latvijas pagaidu valdības nokāpšanas no kuģa “Saratov” Liepājā simtgades ekumeniskajā pateicības dievkalpojumā Liepājas Sv. Annas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kā arī piedalījās gājienā no Muitas laukuma līdz Jāņa Čakstes laukumam. Dienas laikā Liepājā, Valsts prezidents piedalījās arī Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Mīnu kuģu eskadras karoga svinīgajā pasniegšanas ceremonijā.

Source: President of Latvia in Latvian