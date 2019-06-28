Беседа с Президентом Кореи Мун Чжэ Ином

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый господин Президент!

Очень рад новой встрече с Вами.

Развитие добрососедских отношений между Россией и Республикой Корея, которую мы считаем одним из ключевых партнёров в Азии, идёт должным образом, наши отношения развиваются. В следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами.

Растёт товарооборот: в прошлом году он прибавил 29 процентов, а за первые месяцы этого года – ещё плюс 39. В России работают 150 южнокорейских компаний, объём инвестиций составляет на сегодняшний день 2,7 миллиарда долларов.

Уважаемый господин Президент, мы можем обсудить и эти вопросы, и, безусловно, те, которые представляют взаимный интерес, имею в виду ситуацию в целом в регионе и на Корейском полуострове, тем более, как Вы знаете, я не так давно встречался с лидером Корейской Народно-Демократической Республики. Хотел бы с Вами поделиться и своими впечатлениями от этой встречи, поговорить о ситуации в целом.

Мун Чжэ Ин (как переведено): Я очень рад снова с Вами встретиться после нашей встречи в Сингапуре в ноябре прошлого года. Это наша с Вами пятая встреча; чем чаще мы встречаемся, тем лучше становятся наши отношения, я этому очень рад.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за Ваше письмо соболезнования в адрес [родственников] погибших и пострадавших в трагическом событии – крушении катера в Венгрии. Также хотел бы выразить глубокие соболезнования в связи со скоропостижной смертью опытного дипломата посольства Российской Федерации в Республике Корея советника Вадима Кабаева.

Хочу отметить, что наши двусторонние отношения постоянно развиваются в различных областях. Особенно удовлетворён активизацией контактов на высоком уровне. Хочу отметить, что в апреле секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев посетил Корею, а в мае спикер корейской Национальной ассамблеи господин Мун Хи Сан посетил Россию. В этом месяце, недавно, Министр иностранных дел госпожа Кан Гён Хва была у вас в России.

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