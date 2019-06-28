Беседа с Президентом США Дональдом Трампом

Source: President of Russia – Kremlin

Д.Трамп (как переведено): Всем большое спасибо. Я приветствую всех, я приветствую как членов российской делегации, так и моей делегации.

У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, коммерция, вопросы разоружения, протекционизма, различные другие вопросы, и все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами. Я думаю, что результаты этой встречи будут отличными.

В.Путин: Не могу не согласиться с господином Президентом, нам есть о чем поговорить, все темы обозначены.

Мы давно не виделись, со времен встречи в Хельсинки. Правда, наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки, так что спасибо обеим сторонам.

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