Беседа с Президентом ЮАР Сирилом Рамафозой

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый господин Президент!

Позвольте мне Вас сердечно поприветствовать.

Последний раз мы встречались в июле 2018 года в Йоханнесбурге. На сегодняшней встрече хочу еще раз поздравить Вас с победой руководимой Вами партии Африканский национальный конгресс на всеобщих выборах в мае и Вас лично – с переизбранием на пост Президента. Желаю Вам успехов и удачи.

Мы придаем большое значение развитию многоплановых отношений с Южно-Африканской Республикой. Конкретные шаги по продвижению двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства зафиксированы в Совместном заявлении, которое мы с Вами приняли в Йоханнесбурге в прошлом году.

Тесное взаимодействие на международной арене будет продолжено. Надеюсь, что все, что было наработано в прежние годы, в том числе и с Вашим участием, мы будем продвигать и дальше.

Мы приветствуем деятельность ЮАР в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2019–2020 годах и высоко оцениваем итоги председательства ЮАР в БРИКС в 2018 году. В ноябре нам предстоит вместе поработать в Бразилии в рамках БРИКС, в следующем же году летом проведем очередное заседание в формате «пятерки» в России.

Уважаемый господин Президент, мы ждем Вас в октябре этого года в Сочи на первом саммите Россия – Африка, а накануне, 23 октября, запланирован масштабный экономический форум. Имея в виду наши особые добрые, теплые союзнические отношения, рассчитываем на Вашу помощь, уважаемый господин Президент, в ходе подготовки к этому саммиту.

Продолжение следует.

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