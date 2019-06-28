Владимир Путин прибыл в Японию для участия в саммите «Группы двадцати»

Source: President of Russia – Kremlin

Кроме того, глава Российского государства проведёт ряд двусторонних контактов, в частности с президентами ЮАР, США, Франции, Южной Кореи, Турции, Египта, с Премьер-министром Великобритании, Федеральным канцлером Германии и Наследным принцем Саудовской Аравии.

В ходе рабочих заседаний саммита главы делегаций государств – членов «двадцатки» и приглашённых стран, руководители ведущих международных организаций обсудят такие темы, как глобальная экономика и финансы, мировая торговля и инвестиции, инновации и цифровизация, рынки труда и здравоохранение, устойчивое развитие, инфраструктура, энергетика, климат и охрана окружающей среды. Ключевые договорённости будут зафиксированы в итоговой декларации саммита.

29 июня состоится рабочий визит Президента России в Японию. На переговорах Владимира Путина с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ Абэ СиндзоПремьер-министр Японии планируется обсудить актуальные вопросы российско-японского сотрудничества и международной повестки дня. Помимо этого лидеры выступят на церемонии закрытия Года России в Японии и Года Японии в России.

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