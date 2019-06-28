Source: Russia Federal Space

#ЦПК#главное#пилотируемая космонавтика#Союз МС-1328.06.2019 14:49

В ЦПК состоялось заседание Межведомственной комиссии

Сегодня, 28 июня 2019 года, в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина состоялось заседание Межведомственной комиссии, которая подвела итоги готовности к космическому полёту основного и дублирующего экипажей МКС-60/61. На заседании присутствовали представители Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов, РКК «Энергия», Федерального медико-биологического агентства, иностранных космических агентств и др.

Основной и дублирующий экипажи транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-13» доложили о готовности к выполнению программы полёта, поблагодарили специалистов ЦПК и других организаций за хорошую подготовку.

По заключению комиссии, экипажи 60/61-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию к выполнению полёта на пилотируемом корабле «Союз МС-13» и российском сегменте МКС готовы и рекомендованы к началу подготовки на космодроме Байконур.

Старт корабля «Союз МС-13» запланирован на 20 июля 2019 года. Планируемая продолжительность полёта — 201 сутки. В состав основного экипажа МКС-60/61 вошли космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган, дублирующего экипажа — Сергей Рыжиков, Томас Маршбёрн и Соичи Ногучи.

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