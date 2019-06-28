Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#орбитальные группировки#Метеор-М28.06.2019 10:05

Головная часть с «Метеором» состыкована с третьей ступенью

Сегодня, 28 июня 2019 года, специалисты предприятий Роскосмоса с использованием трансбордерной галереи транспортировали космическую головную часть, собранную накануне, в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя. В ее составе — разгонный блок «Фрегат» и установленные на переходной ферме космический аппарат «Метеор-М» № 2-2 и 32 спутника попутной полезной нагрузки (включая 4 отделяемых макета).

В зале сборки совместный расчёт специалистов в соответствии с комплексным графиком провели стыковку головной части с третьей ступенью носителя. В ближайшие дни состоится общая сборка ракеты космического назначения «Союз-2.1б».

Пуск запланирован на 5 июля 2019 года. На орбиту будут выведены российский метеорологический аппарат «Метеор-М» № 2-2 и 28 спутников из Германии, Франции, США, Израиля, Великобритании, Швеции, Финляндии, Тайланда, Эквадора, Чехии и Эстонии в качестве попутной полезной нагрузки.

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