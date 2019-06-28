Минэнерго России контролирует работы по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 28 июня. – Минэнерго России приняло участие в заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу подтопления в ряде населенных пунктов Иркутской области в результате дождевого паводка.

Из-за дождевого паводка на территории региона указом губернатора Иркутской области введен режим ЧС, нарушено электроснабжения в 5 районах области:

Нижнеудинском (15 населенных пунктов),

Тайшетском (13 населенных пунктов),

Чунском район (1 населенный пункт),

Тулунском район (11 населенных пунктов),

Черемховском район (4 населенных пункта).

Для обеспечения безопасности населения отключено 149 трансформаторных подстанций, из-за повреждений отключены 13 ЛЭП 6-10 кВ. Суммарно нарушено электроснабжение порядка 17тысяч человек.

В настоящее время отмечается снижение уровня воды в районе паводка и, по данным Росгидромета, прогнозируется уменьшение количества осадков в ближайшие сутки.

Работы по выявлению причин нарушений и восстановлению электроснабжения потребителей будут выполняться по мере снижения уровня воды ниже критических отметок.

К выполнению аварийно-восстановительных работ привлечены специалисты ОАО «Иркутская электросетевая компания» и ОГУЭП «Облкоммунэнерго». Всего задействовано 11 бригад, 40 человек, 11 единиц спецтехники.

Работы по восстановлению электроснабжения в указанных районах Иркутской области находятся на контроле Минэнерго России и Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидациичрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

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