«Мы не боимся быть первыми»: Центр тестирования СПбГУ продвигает русский язык по всему миру

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Об этом читайте в интервью и. о. директора Центра языкового тестирования СПбГУ Дмитрия Птюшкина.

СПбГУ занимается языковым тестированием уже более 20 лет. Расскажите, пожалуйста, сколько таких центров уже открыто на сегодняшний день?

В настоящее время 70 центров тестирования СПбГУ работают в 30 странах мира — от Буэнос-Айреса до Токио. Каждый год наша география охватывает новые страны и города. Например, в 2017 году мы не работали в Дании, теперь Университет открыл там два центра. В этом году первые тестовые сессии состоятся в Венгрии, Франции и Румынии. Увеличилось количество центров тестирования в Бразилии: если в прошлом году они находились в трех партнерских языковых школах, то сейчас уже в шести. При этом мы стараемся, чтобы в ранее созданных центрах деятельность не только не угасала, но развивалась: для нас важно, чтобы все большее количество людей участвовало в тестовых сессиях. Начиная с 2016 года количество тестируемых за рубежом увеличилось в два раза. Но и в России действует порядка 50 центров, к тому же мы довольно много тестируем непосредственно в Санкт-Петербургском университете: в прошлом году около 1400 иностранных студентов сдали экзамен по русскому языку как иностранному именно здесь.

Сколько центров было раньше? Когда и в связи с чем они начали активно открываться?

Деятельность по их созданию активно ведется последние три года — в 2015 году таких центров было всего 11, а сами тесты годами не обновлялись. К примеру, в одном из заданий был вопрос: «Расскажите, какой будет Россия в 2015 году». Все это морально устарело, и мы решили привести в порядок эту систему. Некоторые считают, что государственная система тестирования — это нечто застрявшее в прошлом, неинтересное и предназначенное только для того, чтобы люди могли поехать учиться в Россию. Мы решили принципиально изменить подход и ставим во главу угла в первую очередь мотивирующий фактор — воспринимать тест не как заградительную меру, а как стимулирующую. Это средство проверить себя и поверить в себя.

Сложно сказать, было нам поначалу легко или нет. Первые полгода сотрудники Центра языкового тестирования СПбГУ каждый день отправляли по электронной почте письма с предложениями о сотрудничестве, и первое время на них никто не откликался. Но в какой-то момент за два дня пришло десять ответов, и наша деятельность начала развиваться. Мы всегда старались действовать так, чтобы представители зарубежных центров тестирования видели нас не только раз в год во время тестовой сессии, а постоянно поддерживали связь с ними и участвовали в методическом обмене. Наша задача — обеспечить нашим партнерам полный спектр услуг. Важно, чтобы с момента, когда слушатель только начал изучать русский язык, до выхода на экзамен он и его преподаватель получили все необходимое, чтобы хорошо подготовиться к тестированию.

Университет поддерживает свои зарубежные центры тестирования, и мы выстраиваем свой рабочий процесс, опираясь на эти принципы. Мы редактируем образовательные программы центров, проводим семинары для преподавателей (только в прошлом году их было 53) и обучающихся. У нас подготовлены открытые тесты, которые могут скачивать все желающие. Центр языкового тестирования СПбГУ старается откликаться на все возникающие вопросы, чтобы люди чувствовали поддержку и понимали, что Университет находится не где-то далеко в России, а совсем рядом и готов идти навстречу. Такое отношение не остается незамеченным, поэтому к нам начали все чаще обращаться. Сейчас к Университету во всем мире проявляют довольно высокий интерес: если в прошлом году мы заключили десять соглашений о сотрудничестве, то в этом мы уже подписали столько же, и еще несколько находятся на рассмотрении. Думаю, эта работа будет доведена до логичного завершения и в этом году тестовые сессии пройдут в новых зарубежных центрах тестирования.

Какое число центров тестирования типично для российских и зарубежных университетов? На ваш взгляд, у СПбГУ их много или пока недостаточно для такого крупного научно-образовательного центра?

Сразу же могу сказать, что люди, которые занимаются русским языком как иностранным, — это настоящие фанаты. Более того, именно люди являются самым ценным из того, что есть во всех центрах тестирования СПбГУ. Можно представлять большую организацию, но не интересоваться проведением тестов — и потому не добиться успеха. Но есть небольшие языковые школы или детские досуговые центры, где работают заинтересованные преподаватели и обучается много слушателей, желающих проверить знание русского языка. И это зачастую имеет большее значение, поэтому мы в первую очередь верим в человека.

Если смотреть информацию в открытых источниках, в России СПбГУ является лидером по количеству центров тестирования, но, что касается зарубежных организаций, цифры тут будут другими. Возьмем, к примеру, Кембриджский университет — результаты его тестов признают 20 тысяч организаций по всему миру, и пять миллионов человек ежегодно сдают экзамен по английскому языку, и центров тестирования у него значительно больше. Или Экзаменационный центр немецкого языка ÖSD, которым открыто 400 центров по всему миру, причем это даже не лидер в сфере немецкого языка. Поэтому СПбГУ, безусловно, есть к чему стремиться.

К сожалению, качество сервиса системы ТРКИ долгие годы не отвечало потребностям, однако сейчас это одно из приоритетных направлений нашего центра. Тестирование нельзя рассматривать как некое филологическое мероприятие, это полноценная услуга, причем важная: в Польше получение сертификата дает право на существенную прибавку к зарплате, в Греции он признан в целом ряде организаций и также позволяет получить льготы. Также отмечу, что раньше не всегда проводилась работа, связанная с тем, чтобы получить признание сертификата ТРКИ в других странах и отследить степень его признания. Но сейчас Университет активно этим занимается. Ректор СПбГУ Николай Кропачев обсудил вопросы тестирования во время встречи с президентом Исландии, кроме того, в настоящее время мы работаем над признанием сертификата ТРКИ в Иране. При участии Санкт-Петербургского университета в Италии этот документ был признан на государственном уровне и вошел в специальный перечень министерства образования, благодаря чему теперь его можно использовать для академических, рабочих и прочих целей. Для масштаба Европы центров тестирования у СПбГУ пока немного, но степень интенсивности, с которой мы их создаем, позволяет нам говорить о том, что уже через несколько лет их будет больше 100. И это уже будет существенный результат, которого никогда не достигала ни одна российская организация.

Среди центров тестирования в нашей стране и в целом в мире наверняка высокая конкуренция. Как центры Университета существуют и развиваются в этой среде?

Помимо государственной системы тестирования по русскому языку как иностранному, существует целый ряд подобных систем в других государствах — как мультиязычных, где русский язык является одной из составных частей, так национальных. Могу сказать, что некоторые из них лучше признаются в своих странах, чем ТРКИ. Однако при этом важно смотреть на содержание теста, что именно он проверяет. Так, в Китае существует собственная национальная система тестирования по русскому языку как иностранному, и в ней нет субтеста «Говорение», поэтому устная речь вообще не проверяется. Зато в тесте много страноведения и можно узнать, к примеру, про реку Обь. Требования, которые предъявляются к уровню знаний, не всегда очевидны. Есть общеевропейская шкала языковых компетенций, требованиям которой надо соответствовать, и коллеги, на мой взгляд, не всегда это выдерживают. Где-то нам приходится сложнее, где-то легче, но совместный упорный труд приводит к тому, что число тестируемых растет, а значит, наши партнеры хорошо справляются со своей работой. У нас нет ни одного случая, когда центр СПбГУ закрылся бы или прекратил работать.

Какая работа сейчас проводится для создания новых центров?

Достаточно масштабная. Мы стараемся выходить на новые рынки и никогда не боимся быть первыми, идти туда, где спрос на русский язык неочевиден. На семинар для преподавателей, организованный в Исландии Центром языкового тестирования СПбГУ, пришло четыре человека — кажется, что это мало, но больше русистов в этой стране просто нет. Именно такой подход и постоянное желание развиваться привлекают к нам партнеров. Количество обращений в Университет, связанных с предложениями сотрудничества по тестированию, увеличилось. И мы по-прежнему пишем письма, но отвечают нам уже гораздо чаще. Это показатель хорошей работы, при этом мы видим, как влияет признание сертификата ТРКИ: в Италии количество людей, желающих изучать русский язык, ощутимо выросло. А вот в Китае и так работы хватает, поскольку многие едут учиться в Россию.

Важным обстоятельством является то, что СПбГУ признает сертификат по русскому языку как иностранному, — этот документ дает дополнительные балы и существенно помогает поступающим по гослинии. Кроме того, мы стараемся проводить мероприятия, связанные с русским языком, но не напрямую с тестированием. В частности, чтобы люди знакомились с государственной системой тестирования, мы организовали олимпиаду по русскому языку как иностранному, и в первый год она привлекла почти полторы тысячи участников из 80 стран. А несколько организаций, работавших с нами над ее проведением, захотели продолжить сотрудничать с нами в области тестирования. Мы планируем проводить и другие мероприятия — например, издать тренировочные тесты СПбГУ, это хорошая практика, которой пользуются тестирующие организации по всему свету. Думаю, что до конца года мы сможем воплотить этот план в жизнь.

MIL OSI