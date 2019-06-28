Об утраченных бланках страховых полисов акционерного общества страховой компании «Сибирский Спас» (28.06.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Информация

Об утраченных бланках страховых полисов акционерного общества страховой компании «Сибирский Спас»

Банк России приказом от 14.03.2019 № ОД-522 отозвал лицензии на осуществление страхования у акционерного общества страховой компании «Сибирский Спас» рег. № 3467, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-т Кузнецкстроевский, д. 13 (далее — АО СК «Сибирский Спас»).

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» приказом Банка России от 14.03.2019 № ОД-523 назначена временная администрация АО СК «Сибирский Спас» (далее — временная администрация). Полномочия исполнительных органов АО СК «Сибирский Спас» приостановлены.

По данным автоматизированной информационной системы обязательного страхования за АО СК «Сибирский Спас» числится 22 261 бланк страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии МММ (далее — БСО ОСАГО).

По результатам проведенной инвентаризации АО СК «Сибирский Спас» временной администрацией признаны утраченными 18 185 БСО ОСАГО (реестр БСО ОСАГО прилагается).

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 4 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии субъект страхового дела не вправе заключать договоры страхования, договоры перестрахования, договоры по оказанию услуг страхового брокера, а также вносить изменения, влекущие за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела в соответствующие договоры.

Договоры страхования, заключенные от лица АО СК «Сибирский Спас» после даты вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии субъекта страхового дела (14 марта 2019 года) с использованием в том числе БСО ОСАГО, перечисленных в реестре, являются недействительными.

28 июня 2019 года

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

MIL OSI