French News: À l’avenir, plus d’allocation de logement pour plus de citoyens

Un nouveau niveau de loyer de niveau VII permet aux ménages des communautés et des districts aux loyers très élevés d’être moins libérés des frais de logement. De cette manière, nous assurons l’équilibre social dans les quartiers à prix élevé et combattons efficacement le déplacement de nos locataires traditionnels.

“L’allocation de logement devrait toucher davantage de personnes à l’avenir et être plus élevée. Pour cela, le gouvernement fédéral a lancé le Wohngeldstärkungsgesetz. Nous allons rendre l’allocation logement encore plus attrayante. Les améliorations apportées à la facture devraient profiter à 660 000 ménages. La coalition soulagera donc de nombreux locataires en Allemagne.