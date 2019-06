French News: Altmaier: “Nous développons notre promotion de l’innovation et les modèles commerciaux numériques pour la première fois”

Source: Ministère fédéral de l’économie et de l’énergieLe ministère fédéral de l’Économie étend ses fonds pour l’innovation. La directive relative au financement du “Programme d’innovation pour les modèles d’entreprise et les solutions pionnières (IGP)” du ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie (BMWi) a été publiée hier dans la Gazette fédérale (PDF, 601KB). Le ministre fédéral de l’Économie, Peter Altmaier, a déclaré: “Nous étendons notre soutien à l’innovation et favorisons désormais explicitement les projets non techniques Des innovations, comme de nouveaux modèles d’affaires numériques. Nous voulons toucher un plus grand nombre de jeunes entreprises, petites et moyennes entreprises, car de nombreuses idées d’entrepreneurs intelligents vont faire progresser notre économie, que ce soit dans les industries culturelles et créatives, par des indépendants ou des petites entreprises de services. “Le nouveau financement pilote fait partie de l’Initiative de transfert du BMWi, qui vise à identifier et à éliminer les obstacles et les écarts entre l’idée et le succès sur le marché. L’initiative innovante de transfert de BMWI, qui vise à identifier et à éliminer les obstacles et les lacunes sur la voie qui mènent de l’idée au succès du marché, sera notamment couverte par les nouvelles lignes directrices en matière de financement. Les nouvelles directives de financement couvrent, entre autres, des modèles commerciaux et des approches de conception novateurs, ainsi que des logiciels d’application tels que de nouvelles applications d’apprentissage et de nouvelles formes d’utilisation de la technologie. Le programme devrait commencer en automne. 25 millions d’euros sont disponibles sur 4 ans.En raison des caractéristiques particulières des innovations non techniques adressées, un nouvel accent administratif est nécessaire: au lieu de s’appuyer comme dans de nombreux domaines de la promotion technologique, en particulier sur des experts formés de manière scientifique, les décisions de financement doivent être prises par IGP u.a. Un premier appel à financement devrait être lancé plus tard cette année, qui portera sur les modèles commerciaux numériques et basés sur les données et sur les solutions novatrices. Un deuxième appel est prévu pour l’année à venir, qui porte sur les innovations économiques culturelles et créatives. Un troisième appel devrait concerner les innovations ayant un “impact social” particulièrement élevé, par exemple dans le domaine de l’éducation et de l’accès à l’information, et les appels à propositions individuels seront publiés séparément. Ils complètent la directive de base sur l’IGP (PDF, 601KB), publiée au Journal officiel du 27 juin 2019.

