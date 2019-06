French News: “Arrêtez la déprofessionnalisation dans l’enseignement du sport!”

Source: DOSBL’association des professeurs de sport allemands (DSLV) a adopté lors de son assemblée générale annuelle à Kiel les “thèses” de Kiel pour l’éducation physique.

Ils devraient garantir de meilleures conditions pour l’éducation physique à l’école dans tout le pays. Avec ces cinq thèses, l’association réagit résolument aux récents développements inquiétants dans le sport scolaire. Une thèse de Kiel concerne l’offre nationale d’équipements sportifs et de piscines ainsi que leurs équipements, qui varient considérablement d’une région à l’autre: “Une campagne nationale de rénovation et d’équipement est donc nécessaire pour l’amélioration les équipements sportifs et sportifs. Cela donne à tous les écoliers des possibilités comparables d’entrée dans la carrière éducative “, indique-t-on in extenso. Une autre thèse aborde la situation menaçante de pénurie d’enseignants de sport, en particulier dans l’enseignement primaire, où les enseignants qualifiés manquent:” Arrêtez la dévalorisation progressive dans le domaine du sport dans les écoles! “est l’appel. Toutefois, le DSLV n’a pas l’intention de hiérarchiser les leçons en fonction de leur importance. Cependant, il faut absolument mettre l’accent sur la dévalorisation de l’éducation physique en tant que matière mineure de moindre importance. L’importance sociale et éducative de l’éducation physique est incontestée et peut être déterminée notamment par le fait que seule l’éducation physique (obligatoire) concerne tous les enfants et tous les adolescents. L’occasion de faire connaître le sport et l’exercice physique en tant qu’activité joyeuse de renforcement de la communauté et de la personnalité et de l’intégrer à leur vie: «L’éducation physique facilite ainsi l’intégration dans notre culture du sport et du mouvement. En conséquence, nous nous engageons pour une éducation physique de haute qualité et continuons à nous battre pour la diffusion régulière de la troisième heure de sport “, a déclaré le président du DLSV, Michael Fahlenbock (Wuppertal). Les “thèses” de Kiel pour les cours d’éducation physique sont disponibles sur la page d’accueil de DSL ou via les associations nationales: www.dslv.de. (Source: DOSB / Detlef Kuhlmann)

