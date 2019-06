French News: Ascent BAföG 2018: le nombre de femmes promues a augmenté de 6,3%

Source: Office fédéral de la statistique Destatis

Communiqué de presse n ° 249 du 28 juin 2019

3,9% de financement en plus pour le développement de carrière par rapport à l’année précédente

WIESBADEN – En 2018, le nombre de bénéficiaires de prestations au titre de la loi sur le financement de la formation pour l’avancement (BAföG) a augmenté de 1,6%, soit entre 2 600 et 167 000 par rapport à l’année précédente. Selon les statistiques de l’Office fédéral de la statistique (Destatis), plus du tiers des femmes ayant bénéficié d’un soutien étaient des femmes. Leur nombre a augmenté de 6,3% par rapport à 2017, passant à 62 000, en raison principalement de l’ajustement progressif de la réglementation en vigueur dans les professions d’éducateur. En conséquence, les membres de ces professions suivent le programme de formation à l’avancement BAföG depuis plusieurs années. Près des deux tiers des bénéficiaires étaient des hommes. Leur nombre a diminué de 1,0% par rapport à 2017 pour atteindre 105 000.

Les professions les plus recherchées avec une mesure de formation après le BAföG Ascended étaient en 2018 – comme les années précédentes – parmi les femmes de loin l’éducateur reconnu par l’État (23 400), suivi de l’administrateur d’entreprise agréé (5 ​​900) et du comptable audit ) (2 300). Les professions les plus recherchées chez les hommes étaient le maître industriel certifié (10 900), suivi de l’ingénieur en mécanique agréé par l’État (7 000) et du technicien en électricité agréé par l’État (5 200).

L’Ascension BAföG soutient financièrement les participants à une formation de développement professionnel en contribuant aux coûts de l’éducation et aux moyens de subsistance. Un total de 666 millions d’euros était disponible en 2018 à cette fin. C’était 3,9% de plus que l’année précédente.

Environ 385 millions € des subventions ont été accordées à des prêts approuvés, dont 276 millions € ont été utilisés par les bénéficiaires. Les prêts ont notamment été versés aux bénéficiaires par la Kreditanstalt für Wiederaufbau au titre de frais de cours et d’examens (124 millions d’euros), de moyens de subsistance (140 millions d’euros) et de l’augmentation du nombre d’enfants (9 millions d’euros).

Environ 281 millions d’euros ont été dépensés en subventions, notamment pour financer les frais de cours et d’examen (106 millions d’euros), les frais de subsistance (163 millions d’euros) et les allocations familiales (10 millions d’euros).

Vous pourriez aussi être intéressé par cette

Téléphone: +49 (0) 611/75 28 57

Vers le formulaire de contact

MIL OSI