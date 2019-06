French News: Commentaire: Programme immédiat Protection climatique de l’Alliance 90 / Les Verts: le gouvernement fédéral sous pression pour présenter les résultats maintenant

Source: Bundestag allemand pour l’environnement et la protection de la nature (Sebastian Hennigs) “Le BUND se félicite de ce que les Verts présentent un programme d’urgence pour la protection du climat, faisant ainsi pression sur le gouvernement pour qu’il agisse enfin. Nous avons besoin d’un large soutien social pour trouver un moyen sûr d’atteindre l’objectif de 1,5 degré. Par conséquent, les correspondances avec le document du SPD sur le climat et la protection de l’environnement présentées hier méritent une mention spéciale. À présent, les partis de l’Union sont sur la balle et doivent montrer s’ils sont réalisables et durables dans le domaine de la protection de l’environnement. En couvrant l’énergie solaire et éolienne, même les objectifs trop faibles du gouvernement fédéral en matière d’expansion des énergies renouvelables ne seront pas atteints: la réforme de la politique agricole commune fixe désormais le cap à Bruxelles. Les partis au pouvoir doivent accepter à l’unanimité et faire demi-tour. Lors du développement des énergies renouvelables, il ne faut pas laisser l’enfant jouer avec l’eau du bain. Réviser la loi sur la protection de la nature dans le but d’accélérer le développement des énergies renouvelables aurait été dépassé, car la plupart des problèmes se posent ailleurs. Des normes uniformes s’imposent pour les pratiques locales, et malgré les bonnes propositions, aucun engagement fort en faveur d’une énergie décentralisée des citoyens. Le démantèlement des réglementations spéciales, en particulier pour le secteur à forte intensité énergétique, n’est pas mentionné. Cependant, il ne faut pas que les grandes entreprises soient subventionnées aux dépens des consommateurs, il faut maintenant tracer la voie à suivre pour rendre la trajectoire de 1,5 degré compatible pour tous les groupes de revenus: l’introduction d’un CO2 Fournir des combustibles et des combustibles tout en améliorant la mobilité et la rénovation écoénergétique, ainsi qu’une loi sur la protection du climat qui fixe des objectifs sectoriels spécifiques et les rende contraignants pour les différents départements. Ces mesures montrent également que les fuites de carbone peuvent et doivent être accélérées.En plus des mesures susmentionnées du programme immédiat, un débat social sur les innovations sociales est désormais nécessaire, ce qui crée la valeur et le changement nécessaires vers une protection de l’environnement et des mesures concrètes. dépasser la croissance en tant qu’objectif politique global. Alliance 90 / Les Verts peuvent jouer ici un rôle de pionnier. “Plus d’informationsPresse de presse: Bureau de presse BUND (Sigrid Wolff / Judith Freund / Heye Jensen), tél. bund.net

