French News: Commentaire sur l’étiquette de protection des animaux: Niedersachsen montre à Klöckner comment procéder

Source: Gouvernement fédéral allemand pour l’environnement et la protection de la nature (privé) “Le BUND se félicite de l’initiative de la Basse-Saxe visant à obliger l’État à devenir propriétaire de l’élevage. Ainsi, le gouvernement de l’Etat montre la voie à suivre et indique au ministre fédéral de l’Agriculture, M. Klöckner, la bonne direction. Nous demandons instamment aux autres États de s’associer à cette initiative car le label volontaire proposé par Julia Klöckner est voué à l’échec. D’autre part, l’étiquetage obligatoire du bien-être animal par l’État offre la possibilité de promouvoir les améliorations nécessaires de toute urgence dans l’élevage d’animaux d’élevage en Allemagne. Il répond également au souhait du consommateur en matière de transparence et de bien-être animal.Toutefois, les critères d’un étiquetage obligatoire par l’État doivent être bien au-dessus de la norme légale – et ceci à partir du niveau d’étiquetage le plus bas en matière de bien-être animal. Il y aura une nette amélioration du bien-être animal uniquement avec des critères clairs. Et ce n’est qu’avec un étiquetage national contraignant qu’il sera plus facile pour les gens de choisir le produit à acheter. Notre société souhaite que le bétail soit mieux gardé. La conversion à des systèmes de logement plus respectueux de l’environnement et des animaux doit bénéficier d’un soutien financier et d’un cadre juridique contraignant. Les agriculteurs qui investissent beaucoup plus dans le bien-être des animaux doivent être soutenus. Ils ne doivent pas être laissés seuls avec l’investissement et les autres coûts supplémentaires liés à l’amélioration de l’élevage. “Plus d’informations Arrière-plan: Le niveau de critères de l’initiative pour la protection des animaux (ITW) rejette le BUND, car il dépasse la norme légale et ne crée aucune amélioration pour les animaux. Du point de vue de l’association environnementale, les clients risquent également de perdre la crédibilité d’un label de bien-être animal. Même la proposition “ITW-plus” n’apporte que peu d’amélioration – le bien-être des animaux est hors de question. Kontakt: Katrin Wenz, expert agricole BUND, tél.

MIL OSI