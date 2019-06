French News: Discussions sur l’avenir lors de la journée paysanne allemande

Source: Deutscher Bauernverband Dans le cadre de la Journée des agriculteurs allemands 2019, trois forums d’experts ont discuté en profondeur d’experts, de praticiens et de responsables politiques sur l’avenir de l’agriculture allemande. Dans le forum de l’élevage, il y avait un engagement total pour plus de bien-être animal. Néanmoins, il a fait l’objet de discussions approfondies, selon quels critères il pourrait être conçu en détail. Le professeur d’éthique animale, le professeur Peter Kunzmann, a clairement expliqué que, de l’avis précédent, les animaux ne devraient pas être mauvais? allez, pas assez. Aujourd’hui est la revendication sociale que les animaux devraient être mieux ?? aller. Les progrès de l’agriculture améliorée pourraient être illustrés pour les non-agriculteurs à l’aide d’indicateurs liés aux animaux. Certains souhaitent même qu’ils soient super bons ?? aller. Derrière cela se cache généralement la compréhension de l’animal en tant que partenaire de vie humain. Cependant, cela ne peut pas être réalisé dans l’élevage. D’un point de vue économique, le Dr Albert Hortmann-Scholten de la Chambre d’agriculture de Basse-Saxe à cause du débat sur le bien-être des animaux, une perte de compétitivité, car l’Allemagne accélère le développement d’un «pays à coûts élevés». Cela comporte le risque que l’élevage soit délocalisé à l’étranger. Par conséquent, de son point de vue, une désignation de logement associée à une marque d’origine pourrait constituer un élément de base important pour un élevage d’animaux de ferme accepté par la société. La morale est sur le plateau ?? Hortmann-Scholten. La conclusion de la discussion est qu’il est urgent de mettre au point une stratégie d’élevage bien conçue pour assurer prévisibilité, fiabilité et confiance. Le forum sur l’environnement a été axé sur les grands thèmes de la biodiversité, de la conservation de l’eau et de la protection du climat. Walter Heidl, président de l’association des agriculteurs de Bavière et vice-président de l’association des agriculteurs allemands (DBV), a lancé un appel à l’entreprise lors de l’ouverture du forum pour souligner les réalisations de l’agriculture et ce qui a déjà été accompli: “Si la société vous donne le signal que “Ce que nous, les agriculteurs, ne valons rien, cela fait mal.” Après deux exemples concrets de projets de coopération réussis sur la biodiversité dans le paysage agricole et la coopération dans le secteur de l’eau, des représentants de la politique fédérale et des États, de la science et des pratiques agricoles, tels que les agriculteurs, ont discuté des avantages pour les agriculteurs développer davantage la protection de l’environnement par la coopération et ses obstacles. La conclusion du responsable de l’environnement de DBV, Hartelt: “Nous, les agriculteurs, assumons la responsabilité des problèmes environnementaux et sommes prêts à apporter notre contribution à la solution. Ensuite, vous devez nous laisser le faire et ne pas le réduire par des réglementations légales absurdes et ne prendre aucune motivation. “Dans le forum Future and Competitiveness ?? les perspectives devraient être discutées entre économie, technologie et désir du consommateur. Le futurologue Dr. Daniel Dettling a posé la thèse que “la néo-écologie?” ça va être ?? remplacer et développer dans un large standard dans la ville et à la campagne. Cela crée des modèles commerciaux complètement nouveaux pour l’agriculture. Les frontières entre ville et pays disparaîtront à ses yeux à l’avenir. Le professeur Oliver Musshoff, économiste agricole à l’université de Göttingen et agriculteur dans le Brandebourg, a également perçu des aspects positifs de l’évolution des conditions-cadres. Malgré des risques, des revenus et des fluctuations du marché plus élevés, les revenus agricoles sont restés stables sur la moyenne à long terme en termes de superficie. Cependant, ceci est basé sur des améliorations de l’efficacité et du développement. Si cette option est ajustée en fonction des exigences politiques ou législatives, les revenus chutent inévitablement. Le débat social sur des normes encore plus élevées, attribué par Mußhoff à la prospérité accrue, est résumé en une phrase, reprise à plusieurs reprises dans le débat. Qui a faim, a un problème, qui est plein a beaucoup ??. Néanmoins, il voit des opportunités pour beaucoup d’entreprises d’assurer une valeur ajoutée et une croissance avec de nouvelles idées et des normes plus élevées.

MIL OSI