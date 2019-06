French News: Entretien avec le président de la Corée, Moon Zhe Ying

Source: Président de la Russie – Kremlin

V. Poutine: Monsieur le Président, je suis très heureux de vous rencontrer une nouvelle fois: le développement des relations de bon voisinage entre la Russie et la République de Corée, que nous considérons comme l’un des partenaires clés en Asie, se déroule normalement et nos relations se développent. L’année prochaine, nous célébrerons le 30e anniversaire de l’établissement de relations diplomatiques entre nos pays.Le chiffre d’affaires des produits de base est en hausse: il a augmenté de 29% l’an dernier et de 39% dans les premiers mois de cette année. 2,7 milliards de dollars. Monsieur le Président, nous pouvons discuter de ces questions et, bien entendu, de celles qui présentent un intérêt commun, je veux dire la situation en général dans la région et dans la péninsule coréenne, surtout que vous savez, je ne Si longtemps rencontré le chef de la République populaire démocratique de Corée. Je voudrais partager avec vous mes impressions sur cette réunion et parler de la situation en général Mun Zhe Ying (traduit): Je suis très heureux de vous revoir après notre réunion à Singapour en novembre dernier. C’est notre cinquième rencontre avec vous. plus nous nous rencontrons, plus nos relations s’améliorent et j’apprécie cela. Je saisis cette occasion pour remercier votre lettre de condoléances aux [parents] décédés et blessés lors de l’événement tragique – l’écrasement d’un bateau en Hongrie. Je tiens également à exprimer mes sincères condoléances à la suite de la mort soudaine du conseiller Vadim Kabayev, diplomate expérimenté de l’ambassade de la Fédération de Russie en République de Corée, et à souligner que nos relations bilatérales se développent constamment dans divers domaines. Particulièrement satisfait de l’activation de contacts de haut niveau. Je voudrais noter qu’en avril, le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Nikolai Patrushev, s’est rendu en Corée et que, en mai, le Président de l’Assemblée nationale coréenne, M. Moon Hee-san, s’est rendu en Russie. Ce mois-ci, la ministre des Affaires étrangères, Mme Kang Kyung-hwa, vous a rendu visite en Russie.

MIL OSI