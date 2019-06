French News: Entretien avec le président sud-africain Cyril Ramaphos

Source: Président de la Russie – Kremlin

V. Poutine: Monsieur le Président, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue, car nous nous sommes rencontrés la dernière fois en juillet 2018 à Johannesburg. À la réunion d’aujourd’hui, je voudrais vous réitérer nos félicitations pour la victoire du parti au Congrès national africain, que vous avez présidé aux élections générales de mai, et pour votre réélection personnelle à la présidence. Je vous souhaite plein succès et bonne chance et attachons une grande importance au développement de relations multiformes avec la République sud-africaine. La déclaration commune que nous avons adoptée à Johannesburg l’année dernière a fait état de mesures précises prises pour faire progresser le partenariat stratégique global bilatéral. Une coopération étroite sur la scène internationale se poursuivra. J’espère que tout ce qui a été acquis au cours des années précédentes, y compris avec votre participation, sera davantage mis en avant. en 2018. En novembre, nous devrons travailler ensemble au sein des BRICS au Brésil et nous tiendrons l’année prochaine une réunion au format “cinq” en Russie. Cher Monsieur le Président, nous vous attendons en octobre à Sochi lors du premier sommet Russie-Afrique. Le 23 octobre, un forum économique à grande échelle est prévu. Gardant à l’esprit nos aimables relations privilégiées et chaleureuses, nous comptons sur votre aide, cher Monsieur le Président, pour la préparation de ce sommet.

