French News: Focus sur la numérisation: 118 millions d’euros du “Vorab” pour les universités de Basse-Saxe

64,9 Millions d’Euros sont aujourd’hui à la Décision du Conseil d’administration pour de nouvelles mesures de Soutien de basse saxe Sciences à la Disposition supplémentaire de 53,6 Millions d’Euros pour des Projets déjà en cours accordée. Les Propositions d’Utilisation des Fonds provenant de la basse-Saxe à l’Avance de la VolkswagenStiftung ont de basse-Saxe, le Ministère de la Science et de la Culture (MWK) sont introduits. Dans la ligne structurelle “de Nouveaux champs de recherche” sont environ 17,5 Millions d’Euros pour de nouveaux Projets. Dont circuler de 10 Millions d’Euros dans la Construction d’un DFKI Laboratoires (centre de recherche Allemand sur l’Intelligence Artificielle) de basse-Saxe à Osnabrück et Oldenburg (les Détails du Projet s. u.). À côté des Fonds pour de nouveaux Projets sont dans la Ligne de 12 Millions d’Euros pour des Projets déjà en cours prévu.À l’intérieur de la ligne structurelle “Ramasser

Source: Volkswagen Stiftung28. 19 juinLe conseil d’administration de la Fondation Volkswagen a décidé aujourd’hui de donner 118,5 millions d’euros à des universités et à des instituts de recherche en Basse-Saxe. L’accent est mis sur les projets de numérisation et sur le recrutement de scientifiques exceptionnels pour la Basse-Saxe.