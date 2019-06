French News: Klöckner: “Le vote des consommateurs est décisif pour moi”

Source: Ministère fédéral de l’Alimentation et de l’AgricultureLe ministre fédéral engage les consommateurs à opter pour l’étiquetage nutritionnel avancé – une enquête représentative sera menée par un institut de recherche indépendant à partir de juillet – Nutri-Score®, le modèle BLL, le modèle MRI et Keyhole®

La ministre fédérale de l’Alimentation et de l’Agriculture, Julia Klöckner, a défini hier les conditions-cadres de la participation des consommateurs au système étendu et simplifié d’étiquetage nutritionnel. Auparavant, le Max Rubner Institute avait analysé les systèmes les plus importants – chacun ayant ses avantages et ses inconvénients. Quatre modèles ont maintenant été sélectionnés pour une enquête auprès des consommateurs. Il s’agit de savoir quel modèle offre aux consommateurs le plus d’orientation au quotidien. Le but est d’examiner la perception des systèmes sélectionnés, leur compréhensibilité et la compréhension des consommateurs. L’enquête représentative sera réalisée en juillet par un institut de recherche d’opinion indépendant. Un échantillon représentatif de la population est inclus en fonction des critères suivants: répartition géographique, ville / pays, revenu, éducation, âge, sexe et maladies liées à l’alimentation. Pour Julia Klöckner: “De plus en plus de plats préparés, de plus en plus de poids pour bien s’alimenter, sont des défis. Il est d’autant plus important de connaître les valeurs nutritionnelles contenues dans les aliments que nous mangeons. Nous avons donc besoin d’un étiquetage nutritionnel clair, simple et compréhensible, même sans avoir étudié la science de la nutrition. “Elle a donc souhaité, a-t-elle ajouté, que la Commission européenne devienne un uniforme européen. Avait traversé le système d’étiquetage. Comme cela n’a pas été le cas, les États membres ne peuvent imposer un tel étiquetage aux entreprises. Ce n’est pas possible en droit européen. Le cadre juridique de l’UE ne prévoit que la recommandation d’un système. “Je vais maintenant de l’avant au niveau national et je proposerai un système d’étiquetage nutritionnel. Il est important que cela soit scientifiquement valable. Et surtout, cela aide vraiment les consommateurs à se repérer, en leur offrant une bonne orientation. Pour ce faire, nous mènerons une enquête auprès des consommateurs indépendante et représentative à partir de juillet. Je suis ravi que les groupes de coalition, la Confédération de l’industrie alimentaire et la Fédération des associations de consommateurs allemandes me suivent, et nous utiliserons les quatre modèles suivants: Nutri-Score®, les modèles BLL et MRI et le système scandinave Keyhole®. Pour l’instant, cela n’a jamais été dans l’étiquetage nutritionnel simplifié. Le résultat de l’enquête sera publié en septembre. Le vote des consommateurs sera alors décisif pour ma décision.Informations sur l’enquête: La recherche sur la consommation est une pierre de touche importante du droit de l’UE. Les études de consommation constituent l’exigence de base en vertu du droit de l’UE pour pouvoir piloter un système via le processus de notification nécessaire. La législation de l’UE stipule également qu’un système d’étiquetage nutritionnel étendu ne peut pas être obligatoire au niveau national pour les entreprises du secteur alimentaire Opinion Opinion Institute: Info GmbHTimeline et les répondantsJuillet à septembre 2019Enquête représentative: au moins 1 000 personnes interrogées mélangeant âge, sexe, région, ville et pays Statut de l’éducation et du revenu. Egalement groupes de participants dont le régime alimentaire est malade.Conception des élèves juillet / août: enquête qualitative en discussions de groupe (dix groupes de discussion) août / septembre: enquête quantitative (entretiens en ligne et en face à face) independent Info GmbH.Studienziel • Quel modèle offre aux consommateurs plus d’orientation dans la vie quotidienne • Info GmbH examine: – la perception de différents systèmes, – l’intelligibilité [Un système existant est-il aussi compréhensible d’un point de vue objectif, sans qu’il soit nécessaire de l’expliquer?], – Compréhension de Consommateurs [Les consommateurs comprennent-ils vraiment le modèle actuel?] Contexte: Un étiquetage nutritionnel simplifié et étendu est un autre élément essentiel pour une alimentation saine et équilibrée. Confronté à 47% de femmes, 62% d’hommes et déjà 15% d’enfants et d’adolescents en surpoids, c’est une préoccupation majeure du ministre. Les participants à la sélection des caractéristiques de l’enquête et à leur conception étaient des représentants des factions de la coalition du Le Bundestag allemand, le Bundesverband Verbraucherzentralen (vzbv) et l’Association fédérale de la législation alimentaire et des denrées alimentaires (BLL) .Les pays, les consommateurs, la santé, les entreprises et les syndicats ont également été inclus dans le processus de discussion. pour l’Allemagne: la procédure à suivre • Rapport préliminaire sur l’IRM: description et évaluation de modèles d’étiquetage nutritionnel sélectionnés sur le devant de l’emballage • Stratégie nationale de réduction et d’innovation: réduction de la teneur en sucre, en graisses et en sel des produits finis

Cette page

MIL OSI