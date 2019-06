French News: L. Gumerova a pris la parole à la séance plénière de la réunion pan-russe des chefs des autorités éducatives

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le thème principal de l’événement était la discussion sur la mise en œuvre du projet national “Education”.

Premier vice-président du Comité de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil de la fédération, représentant de l’autorité exécutive de la République de Bachkirie, Liliya Gumerova GumerovaLiliya Salavatovna, représentante de l’autorité exécutive de la République de Bachkirie, a prononcé une allocution à la séance plénière de la Réunion pan-russe des chefs des autorités exécutives de la Fédération de Russie. l’éducation.

Lors du forum, qui a réuni des ministres régionaux et des chefs de département de l’éducation, ils ont discuté des résultats du EGE-2019, des problèmes de nutrition scolaire, de sécurité, d’instaurer une culture de vie saine chez les écoliers et d’élaborer de nouvelles normes éducatives fédérales.

Le président russe a défini des tâches pour assurer la compétitivité globale de l’éducation, entrant parmi les dix premiers pays en matière de qualité de l’enseignement général

Lilia Gumerova a souhaité la bienvenue aux participants et a déclaré que le Conseil de la Fédération souscrit à cette approche, dans laquelle l’expérience accumulée dans les régions russes est discutée et utilisée activement. «Le président de la Russie a fixé des objectifs pour assurer la compétitivité globale de l’éducation, en entrant dans les dix premiers pays en matière de qualité de l’enseignement général, en formant une personne harmonieusement développée et socialement responsable. Et le principal document sur la réalisation des objectifs fixés est le projet national «Éducation», dont le Conseil de la fédération est chargé de la mise en œuvre. Nous devons introduire de nouvelles méthodes et technologies dans les écoles, créer un système efficace d’identification et de soutien des jeunes talents, créer les conditions nécessaires au développement précoce des enfants. “Nous sommes heureux de noter que bon nombre des propositions des sénateurs soumises au ministère de l’Education de la Fédération de Russie après de telles réunions ont trouvé un soutien – pour préserver et développer l’école rurale, libérer les enseignants de tout rapport inutile, la nécessité de renforcer l’éducation de la jeune génération.” a noté un certain nombre de tendances positives. En particulier, des changements dans l’organisation de la gratuité des transports d’étudiants et l’amélioration de la formation ciblée sont entrés en vigueur. En outre, la question du soutien financier aux petites écoles est en cours d’élaboration, ainsi que le développement et la mise en œuvre du programme Zemsky Teacher.Le sénateur s’est également penché sur le thème de la sécurité, soulignant que le développement des technologies numériques et leur implication active dans le processus scolaire contenu sur la sécurité des enfants. Lilia Gumerova a informé les participants des changements à venir dans l’organisation des vacances d’été pour enfants. Parmi les innovations figurent l’unification des règles relatives à la création et à la tenue d’un registre des organisations de loisirs pour enfants et l’interdiction de la fourniture de services destinés à assurer le divertissement et la santé des enfants par les organisations non incluses dans un tel registre à compter du 1er juin 2020. «Les camps de santé pour enfants devront obligatoirement s’inscrire dans le registre unifié des organismes de loisirs et de loisirs afin d’obtenir le droit de travailler avec des enfants. Cela vise principalement à rationaliser le contrôle sur les activités des personnes morales et des entrepreneurs individuels impliqués dans l’organisation de loisirs pour les enfants. Le registre garantit que le camp pour enfants a passé avec succès une évaluation de la qualité, y compris la sécurité, un bon programme éducatif, puis répond à toutes les exigences du cadre réglementaire régissant l’organisation des vacances d’été. En outre, sur la base des données du registre unifié des camps de santé pour enfants, une plate-forme numérique visuelle devrait être créée, avec la possibilité de laisser des commentaires. »Le sénateur a évoqué des problèmes sur lesquels les parlementaires travaillent actuellement. Il s’agissait des propositions relatives à l’organisation de loisirs pour les enfants par le biais d’un système de certificats, subventionnant les loisirs pour enfants par des certificats, introduisant des catégories de camps pour enfants, organisant des loisirs pour les enfants avec leurs parents.

