French News: La bioénergie salue l’initiative du Conseil fédéral de Thuringe et de Rhénanie-Palatinat

Source: Deutscher BauernverbandDie Les Etats fédérés de Thuringe et de Rhénanie-Palatinat ont présenté aujourd’hui une proposition de résolution sur le “Renforcement de la production d’électricité basée sur les besoins et compatible avec le réseau et de la chaleur climatiquement neutre produite à partir de biomasse dans l’EEG ?? contribué au Conseil fédéral. Bioenergy, le bureau de la capitale, se félicite expressément de cette initiative de pays: grâce aux mesures proposées, l’amendement annoncé sur l’EEG peut créer des conditions appropriées pour prévenir la menace de biodégradation des plantes bioénergétiques. La transition énergétique et la réalisation des objectifs de protection du climat ne peuvent aboutir sans la bioénergie flexible et fiable pouvant être utilisée en fonction des besoins. Avec des économies de 64,3 millions de tonnes d’équivalent CO2, la bioénergie apporte déjà une contribution essentielle à la protection du climat. Dans le même temps, environ un quart de l’électricité renouvelable en Allemagne provient de la bioénergie, tout comme 86,7% de la chaleur renouvelable. La proposition de résolution de Thuringe et de Rhénanie-Palatinat a pour objectif de renforcer précisément cet effet de la bioénergie respectueux du climat en tant que substitut des combustibles fossiles, à savoir, i.a. avec la mise en place d’une voie de stabilisation et la création d’incitations à une augmentation de la fermentation du lisier dans les installations de biogaz. «Ce stimulus de Thuringe et de Rhénanie-Palatinat est un signal important pour notre industrie», a déclaré Sandra Rostek, responsable des bureaux de la capitale de la bioénergie. ?? À l’EEG, il est urgent d’agir pour créer des perspectives pour les installations nouvelles et existantes ?? et, surtout, pour assurer la sécurité de la planification, souligne Rostek. “Nous nous félicitons de l’initiative des deux Etats.” Au nom de ses organisations faîtières, l’Association fédérale de la bioénergie, l’Association des agriculteurs allemands, l’Association du biogaz et le Fachverband Holzenergie, l’office de la capitale Bioenergie lance un appel aux représentants du Conseil fédéral pour qu’ils soutiennent l’initiative des États fédérés de Thuringe et de Rhénanie-Palatinat en faveur de la biomasse dans le GEE. Cela indiquerait au gouvernement fédéral qu’un nouveau cap doit maintenant être suivi. Les mesures correspondantes sont également présentées par le Capital Office Bioenergy dans un document de proposition conjointe.

À propos des associations de bioénergie Im? Hauptstadtbüro Bioenergie ?? Quatre associations mettent en commun leur expertise et leurs ressources dans le domaine de la politique énergétique: l’Association fédérale de la bioénergie (BBE), l’Association des agriculteurs allemands eV (DBV), l’Association du biogaz eV (FvB) et le Fachverband Holzenergie (FVH). Ensemble, ils représentent l’ensemble du secteur de la bioénergie, depuis les agriculteurs et les forestiers, les fabricants d’installations et de machines, les fournisseurs d’énergie jusqu’aux opérateurs et les planificateurs. Le bureau de la capitale de la bioénergie donne aux nombreux acteurs et technologies de l’industrie de la bioénergie une voix forte et unifiée face à la politique. Particulièrement dans les secteurs de l’électricité et du chauffage, il s’appuie sur différentes technologies pour traiter les problèmes de politique énergétique de ses associations mères. En contact avec les décideurs politiques, le bureau de la capitale Bioenergie peut s’appuyer sur un vaste réseau de supporters et coopère notamment avec la Fédération allemande des énergies renouvelables (BEE). contacter www.hauptstadtbuero-bioenergie.de

Bundesverband Bioenergie e.V. (BBE) Bernd Geisen Directeur généralTel. 02 28/810 02 59 Mail: geisen@bioenergie.de

Fachverband Biogas e.V. (FvB) Mareike FischerLead Officer Communication politiqueTel. 0 30/2758 179 22 Mail: mareike.fischer@biogas.org

Association de producteurs allemands eV (DBV) Axel FinkenwirthPressesprecherTel. 0 30/31904 240Mail: presse@bauernverband.net

Fachverband Holzenergie im BBE (FVH) Matthias Held Directeur généralTel. 0 30/2758 179 19Mail: held@bioenergie.de

