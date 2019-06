French News: La CPP a tenu une réunion de la commission interministérielle

Source: Espace fédéral russe

# TsPK # chose principale # cosmonautics habités # Soyouz MS-1328.06.2019 14: 49B Le CPC a tenu une réunion de la commission interministérielle. Aujourd’hui, le 28 juin 2019, une réunion de la commission interministérielle s’est tenue au Centre de formation pour les cosmonautes, nommé Yu. les équipes principales et de secours de l’ISS-60/61. Des représentants de la société d’État Roscosmos, du centre de formation des cosmonautes, du RSC Energia, de l’Agence fédérale fédérale de biologie médicale et de télécommunication, ainsi que d’agences spatiales étrangères et d’autres personnes ont assisté à la réunion. , a remercié les spécialistes du PCC et d’autres organisations pour leur bonne préparation.

Selon la commission, les équipages de la 60 / 61ème longue expédition vers la Station spatiale internationale pour le vol à bord de la navette spatiale pilotée Soyouz MS-13 et le segment russe de l’ISS sont prêts et recommandés pour commencer les préparatifs du cosmodrome de Baïkonour. prévu pour le 20 juillet 2019. La durée de vol prévue est de 201 jours. L’équipage principal de l’ISS-60/61 comprenait le cosmonaute Alexander Skvortsov, les astronautes Luka Parmitano et Andrew Morgan, l’équipage de secours – Sergey Ryzhikov, Thomas Marshburn et Soichi Noguchi.

MIL OSI