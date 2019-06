French News: La deuxième centrale de la centrale thermique de Grozny mise en service

Source: Gazprom en russe

ContexteLe groupe Gazprom a mis en œuvre le projet de construction du TPP de Grozny dans le cadre d’un système de contrats de fourniture de capacités – conformément aux arrêtés du gouvernement de la Fédération de Russie n ° 238-p du 16 février 2015 et n ° 2636-p du 28 novembre 2017. comprend la construction et la modernisation d’installations de production d’une capacité d’environ 9 GW – 17 unités de production de vapeur et de gaz, 5 unités de production de vapeur, 8 unités hydrauliques et 6 turbines à gaz.Le TPU de Grozny est composé de deux unités de production – turbines à gaz, créé sur la base de turbines à gaz et de générateurs fabriqués par Siemens. La première unité a été mise en service en décembre 2018. La dernière version de la turbine à gaz a été installée sur le second groupe moteur et une attention particulière a été accordée à la mise en place d’équipements et de systèmes technologiques de fabricants russes. Cela inclut les systèmes d’automatisation, la protection des relais, les tours de refroidissement à ventilateur sec, les cheminées avec système de surveillance des émissions, les équipements de traitement des gaz et les stations de purification de l’eau, les composants électriques des appareillages de commutation.

