Université d'État de Saint-Pétersbourg

Pour la première fois en Russie, l’Université de Saint-Pétersbourg a reçu l’accréditation internationale de programmes d’enseignement dans le domaine de la «psychologie». Les excellentes évaluations de la société russe AKKORK et de la société espagnole DEVA ont été récompensées par les programmes «Psychologie», «Psychologie du développement» et «Psychologie de l’éducation». Les programmes de maîtrise sont agréés jusqu’en 2023 et les diplômes de premier cycle – jusqu’en 2025. En outre, l’Université a réussi l’accréditation institutionnelle de la direction de la psychologie, confirmant ainsi un niveau décent d’organisation de la formation et des systèmes de contrôle de la qualité de l’éducation. Le certificat est valable jusqu’en 2024. Marina Lavrikova, première vice-rectrice aux travaux académiques et méthodologiques à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, a indiqué que l’obtention de certificats était précédée d’un travail difficile qui nécessitait de gros efforts de la part des psychologues universitaires et des employés du Bureau des programmes éducatifs. Elle a souligné que l’un des principaux objectifs de la participation de l’Université de Saint-Pétersbourg à la procédure d’accréditation internationale est notre objectif commun d’améliorer la qualité des programmes d’enseignement.

Il y a maintenant beaucoup de plaintes sur la qualité de l’éducation. Nous entendons souvent dire que l’éducation moderne ne peut être comparée à l’enseignement pré-révolutionnaire soviétique ou classique.

«Chaque fois que quelque chose est influencé par le temps, les gens commencent à dire que tout le meilleur est dans le passé», a déclaré Marina Lavrikova. – À mon avis, SPSU devrait partager avec des collègues d’autres universités russes l’expérience de la réussite d’une accréditation internationale afin de montrer comment cette procédure affecte la compréhension de l’approche moderne de l’apprentissage et comment elle peut être utilisée dans le développement de l’éducation psychologique. Le psychologue n’est pas seulement un métier à la mode, il est aussi un métier extrêmement populaire. Une attention toute particulière doit donc être portée à la qualité de la formation. «Pour autant que je sache, aucune des universités russes ne s’est intéressée à l’accréditation institutionnelle. Il s’agit d’un processus difficile et à forte intensité énergétique. Ils préfèrent donc évaluer des programmes éducatifs individuels comportant des résultats d’apprentissage sur la base desquels une décision peut être prise », a déclaré Erica Soboleva.

L’expérience de SPSU devrait être popularisée afin que les représentants d’autres universités comprennent que l’accréditation des programmes n’est pas suffisante pour mettre en place un système qualité interne à l’université. S’il est construit conformément aux exigences, les programmes éducatifs suivront sa logique, ce qui leur facilitera la procédure.

Alla Shaboltas, doyen du département de psychologie de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, a déclaré que l’obtention de certificats était une grande victoire non seulement pour les psychologues, mais également pour l’ensemble de l’Université de Saint-Pétersbourg. «Il est particulièrement agréable que SPSU ait été le premier à recevoir une accréditation internationale dans ce domaine», a déclaré Alla Vadimovna. «En outre, nous sommes ravis que la procédure d’accréditation ait achevé des programmes de maîtrise liés à la pédagogie et à l’éducation, puisqu’avec des travaux scientifiques et pédagogiques dans ces domaines, la recherche et l’enseignement de la psychologie ont commencé à l’Université de Saint-Pétersbourg. Elle a ajouté que l’obtention de certificats internationaux témoignera de la grande qualité du travail des enseignants et de l’université d’État de Saint-Pétersbourg dans son ensemble. Passer par la procédure d’accréditation vous permet d’avoir des points de vue divers sur les programmes d’enseignement et constitue donc une expérience utile pour l’ensemble de l’Université La procédure d’accréditation internationale a également été suivie par un autre programme – «BRICS Research». Il est unique en Russie et n’est mis en œuvre qu’à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg. Le conseil de ce programme éducatif est dirigé par le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov. Le certificat sera valable jusqu’en 2025. À ce jour, tous les programmes éducatifs dans le domaine des “relations internationales” sont agréés par l’agence allemande Zeva.

