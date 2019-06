French News: Le chef du “Meteor” amarré au troisième étage

Source: Espace fédéral russe

# Roskosmos # chose principale # groupes orbitaux # Meteor-М28.06.2019 10: 05L’unité principale avec le “Meteor” est amarrée au troisième étage

Aujourd’hui, le 28 juin 2019, des spécialistes des entreprises de Roscosmos, utilisant une galerie transfrontalière, ont transporté la tête spatiale, assemblée la veille, dans la carrosserie du véhicule de lancement. Il se compose de l’étage supérieur «Fregat» et de l’engin spatial Meteor-M n ° 2-2 et de 32 satellites de la charge utile associée installés sur la batterie de serveurs de transition (y compris 4 configurations détachables). Dans la salle de réunion, le calcul conjoint de spécialistes conformément au calendrier complexe a consisté à amarrer la tête au troisième étage du transporteur. Dans les prochains jours, l’assemblée générale du lanceur spatial Soyouz-2.1b aura lieu le 5 juillet 2019. Le dispositif météorologique russe Meteor-M No. 2-2 et 28 satellites allemands, français, américains, israéliens, britanniques, suédois, finlandais, thaïlandais, équatoriens, tchèques et estoniens sera mis en orbite comme charge utile associée.

MIL OSI