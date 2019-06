French News: Le Conseil de la Fédération et la région de Novgorod contribuent à la mise en œuvre du projet national pour le développement de l’esprit d’entreprise – S. Fabrichny

Source: Russie – Conseil de la fédération

Les dirigeants du monde des affaires russe se sont réunis à Veliky Novgorod.

Le Forum des entrepreneurs pan-russe XIV «OPORA RUSSIA» a débuté ses travaux à Veliky Novgorod, au cours desquels les participants discuteront de la mise en œuvre du projet national «Entreprenariat à petite et moyenne entreprise et soutien aux initiatives entrepreneuriales individuelles» pendant deux jours. Région de Novgorod Sergey Fabrichny. FabrichnySergey Yuryevich, représentant de l’organe législatif (représentant) des pouvoirs de la région de Novgorod, a transmis au forum les salutations de la présidente du Conseil de la Fédération, Valentina Matvienko. Valentina Matvienko, la représentante de l’organe exécutif de l’état de Saint-Pétersbourg

«L’événement d’aujourd’hui est l’occasion d’examiner des questions aussi importantes pour les régions que la réglementation juridique de l’activité entrepreneuriale, le développement du potentiel d’exportation des entreprises russes, le soutien à l’entreprenariat social, le renforcement des relations intersectorielles et interrégionales», indique le document.

La région de Novgorod et le Conseil de la fédération s’efforcent, par les moyens disponibles, de contribuer à l’expansion du potentiel d’exportation.

Sergey Fabrichniy a rappelé que l’un des objectifs du projet national était de soutenir les petites et moyennes entreprises travaillant pour l’exportation. “La région de Novgorod et le Conseil de la fédération s’efforcent, avec les moyens disponibles, de contribuer à l’expansion du potentiel d’exportation”, a-t-il déclaré. À titre d’exemple, le sénateur a appelé l’initiative du Conseil de la Fédération de créer et de promouvoir des marques régionales: «Dans la région de Novgorod, le district de Starorussky a été l’un des premiers en Russie à enregistrer la marque« Old Russian ». Cela permettra aux entrepreneurs de produire des biens sous la marque du même nom et à la municipalité de percevoir des revenus provenant de la rente naturelle “, a déclaré Sergey Fabrichny. Il a également rappelé la contribution du Conseil de la Fédération à la protection juridique des marques territoriales. Les sénateurs ont soutenu l’initiative visant à élargir la gamme de moyens d’individualisation des biens et services et à introduire la notion d ‘”indication géographique” dans la circulation légale. “Le projet de loi a été mis au point, notamment lors de la réunion sur place du Conseil de la propriété intellectuelle au Conseil de la fédération de Veliky Novgorod. Le gouverneur de la région de Novgorod, Andrei Nikitin Nikitin Andrei Sergeevich, gouverneur de la région de Novgorod, a annoncé à la Douma d’Etat le projet de loi en deuxième lecture. Selon lui, la région travaille notamment au développement de corridors de transport sur son territoire: «Pour que la région se développe, il faut aller au carrefour des principales routes commerciales. Des sommes très importantes sont allouées à la construction de routes. Une décision fondamentale est prise concernant la construction de l’aéroport de Veliky Novgorod. La question du passage d’une route à grande vitesse à travers Veliky Novgorod est sérieusement envisagée. Nous ferons tout pour prendre cette décision “, a déclaré le responsable de la Fédération de Russie. Il a également annoncé la construction d’une autoroute fédérale qui traversera la région et reliera le nord-est du pays à la frontière orientale du Bélarus. «En un sens, cela nous aidera à retrouver la position de centre logistique idéal entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Pour les affaires axées sur les marchés de Moscou et de Saint-Pétersbourg et pour l’exportation, il n’y a pas de meilleur endroit », a déclaré Andrei Nikitin. Le président de l’OPORA RUSSIA, organisation publique pan-russe des petites et moyennes entreprises, a déclaré l’importance des exportations agricoles. Nous sommes disposés à expédier des produits en Chine et dans d’autres pays sur des marchés en croissance. Il est nécessaire d’y aller ensemble et de devenir les leaders de ce processus “, a-t-il souligné. Le congrès des dirigeants de l’organisation publique Opora Rossii est l’une des plateformes de dialogue traditionnelles des entrepreneurs russes. Ici, les représentants d’entreprises discutent des problèmes de l’entreprenariat, se familiarisent avec les meilleures pratiques de gestion et d’entrepreneuriat.A Veliky Novgorod, plus de 150 hommes d’affaires de premier plan, représentants du gouvernement et d’entreprises, ainsi que des experts de 56 régions du pays se sont rencontrés.

