French News: Le consortium HOCHTIEF achève un pont routier à huit voies sur le fleuve Saint-Laurent à Montréal

Source: Hochtief, une structure de 3,4 km de long relie le Canada aux États-Unis. Le consortium exploitera la ligne pendant 30 ans. Partenaires: HOCHTIEF PPP Solutions, Flatiron, Iridium et Dragados. traité. Après moins de quatre ans de construction, un consortium de HOCHTIEF PPP Solutions, Flatiron, Iridium et Dragados a réalisé un pont de 3,4 km sur le fleuve Saint-Laurent à Montréal, au Canada: le pont Samuel de Champlain. L’art de l’ingénierie lors d’une cérémonie réunissant plus de 300 invités. Le pont constituera un lien important entre les deux États nord-américains. Le nouveau bâtiment servira à soulager le pont Champlain, construit en 1962, l’un des ponts les plus achalandés au Canada. Chaque année, près de 60 millions de véhicules traversent le fleuve Saint-Laurent, les partenaires ayant planifié, financé et construit la nouvelle liaison de transport. Ensuite, ils opéreront la route pendant 30 ans. HOCHTIEF PPP Solutions détient une participation de 25% dans la société de projet “Signature on the Saint Lawrence”, en plus du nouveau transport de personnes à l’aéroport international de Los Angeles et du Presidio Parkway à San Francisco. que plusieurs sociétés du groupe ACS et HOCHTIEF réalisent ensemble.

MIL OSI