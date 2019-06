French News: Le coordinateur transatlantique Peter Beyer à propos des discussions politiques et économiques à Washington et à Charleston

Source: Auswärtiges AmtLes intérêts économiques allemands dans le sud-est des États-Unis sont autant des sujets de mon voyage que l’agenda politique transatlantique actuel, avec ses problèmes parfois difficiles. Plus de 100 entreprises et organisations allemandes travaillent en Caroline du Sud. Cet État est l’un des piliers de nos relations économiques. Travailler avec Washington a été extrêmement important, mais cela n’est pas devenu plus facile ces derniers temps, mais cela prend même de l’importance. Car dans un monde où les États autocratiques sont de plus en plus exigeants et le climat économique plus rude, nous avons besoin de la cohésion confiante des démocraties du monde entier. Et surtout, nous avons besoin de relations de travail saines avec notre principal ami et partenaire en dehors de l’Europe, les États-Unis d’Amérique. C’est pourquoi je suis heureux de discuter avec nos partenaires américains, à Washington, de tout ce qui concerne les questions transatlantiques importantes – pas toujours simples -: il s’agira de l’économie, de la sécurité et des relations avec la société civile: de nos relations commerciales et des règles d’expansion de la 5G ainsi que les relations avec la Russie, NorthStream 2 et les règles de la coopération en matière d’armement. Aucune de ces questions n’est simple et chacune d’entre elles a besoin de notre attention politique particulière. Une fois encore, je rendrai visite au citoyen allemand Jens Söring, emprisonné depuis environ 30 ans, en prison en Virginie.

